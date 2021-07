Las madres son las primeras en estar alerta y consultar

viernes 09 de julio de 2021 | 6:04hs.

Del estudio participaron 1.357 madres, padres y/o referentes afectivos de niños, niñas y adolescentes de los 77 municipios, entre los meses de abril y mayo de este año. Siendo la media general de 39 años.

Los datos fueron recolectados mediante un formulario virtual, por la pandemia de Covid-19.

En las primeras lecturas se observó que “por la influencia que tiene nuestra provincia, la lógica de la familia sigue girando en torno a los roles constituidos desde la configuración, donde el papel de la mujer y su importancia en el ámbito familiar, desde una noción de cuidado” tiene mayor presencia.

Es así que se puede observar en la encuesta que el 87% de las respuestas fueron contestadas por mujeres, y solamente el 13% por hombres.

“Esto refleja nuevamente lo observado desde el Centro Manantial de abordaje de las adicciones, dependiente del Ministerio de Adicciones, donde las mujeres son las que generalmente realizan las consultas iniciales para la atención de hijos, parejas, convivientes y cónyuge, hermanos u otro familiar”, desglosa la encuesta.

En relación a las edades de los niños, niñas y adolescentes a cargo de los referentes afectivos, el porcentaje más alto, 59,1%, corresponde al rango etario de los 6 a 12 años; seguido de los 13 a 16 años con un 39,3%; de 0 a 5 años 30,1% y más de 17 años 33,4%.

En la encuesta, el 79% de los adultos manifestó no tener inconvenientes para abordar la temática del consumo problemático, mientras que un 21% considera que no abordó o no cuenta con los recursos para hacerlo.

Nota relacionadas

Encuesta reveló preocupación por uso excesivo de pantallas en los chicos