Durante el segundo cuatrimestre la Unam avanzará con las aulas híbridas

viernes 09 de julio de 2021 | 0:45hs.

Entre clases virtuales y algunas experiencias presenciales, como prácticas y exámenes finales, cerró ayer el primer cuatrimestre en la Universidad Nacional de Misiones (Unam), con el foco puesto en la implementación de aulas híbridas de cara al segundo cuatrimestre. Según afirmó la rectora de la casa de Altos Estudios, Alicia Bohren, el objetivo es avanzar en la presencialidad cuidada y bajo estrictos protocolos sanitarios, siempre y cuando la situación epidemiológica así lo permita.

En este sentido, destacó que durante los primeros meses del año se procedió a vacunar a casi la totalidad del personal docente y no docente de la universidad, y que en la última semana se dio un paso fundamental para pensar en el retorno a las aulas, en el marco de la nueva normalidad: la inmunización del estudiantado.

Pensando en el regreso seguro a las aulas, en las próximas semanas se avanzará en la segunda etapa del Plan Virtualización de la Educación Superior (VES), en el que se establece las aulas híbridas y contempla que un grupo de alumnos de manera física en las facultades –con la distancia pertinente y aplicación de protocolos- y otro conectado a distancia a través de una computadora con acceso a internet, pero todo accediendo a la misma clase en el mismo momento. Para ello, es fundamental que todas las facultades cuenten con equipamientos, como cámaras y micrófonos, además de reforzar la conectividad, objetivos de esta instancia.

Si bien en el primer cuatrimestre ya hubo algunas experiencias de este sistema, el objetivo es que cada vez más cátedras incorporen esta modalidad de cursada. Dependiendo de la decisión de cada unidad académica, se priorizarán los últimos años y a aquellos estudiantes que tuvieron dificultad en el acceso a las clases virtuales.

Sobre este punto Bohren manifestó: “Tuvimos una primera etapa del Plan VES, que recibimos recursos para la compra de servidores, cámaras y equipamientos, como también en becas para tutores pares y capacitación a los docentes. En tanto, ahora salió el Plan VES II para el fortalecimiento en el desarrollo de aulas híbridas. El martes nos reunimos con los decanos y el 2 de agostos presentaremos ante Nación los equipamientos necesarios para cada unidad académica y avanzaremos con la compra”.

En diálogo con El Territorio la rectora sostuvo que uno de los objetivos del segundo cuatrimestre será avanzar con el regreso de mayores actividades presenciales de manera progresiva. “La idea es ir migrando a lo presencial, en la medida que el equipamiento y las condiciones estén dadas. Es un deseo a nivel nacional de ir migrando paulatinamente a esta modalidad, pero hasta que no finalice la pandemia, seguiremos trabajando con las medidas presentes, con barbijo, distancia, sanitizantes, ventilación de aulas y que los docentes que puedan estar frente a las aulas estén vacunados”, comentó.

En cuanto a las experiencias presenciales, detalló que se avanzó con las prácticas pendientes del año pasado y de aquellas correspondientes al cursado de este año. También con exámenes finales, trabajos de laboratorios y algunos exámenes parciales. “A diferencia del año pasado, ahora tenemos algo de presencialidad. Se van sumando más medidas. Y mientras más personas de la universidad se inmunicen, la actividad irá aumentando, aunque cada unidad académica tiene una dinámica propia que acompañamos y respectamos”, dijo al respecto.

Destacó que la vacunación a docentes y no docentes, tanto con la primera como con la segunda dosis, fue fundamental. Y ahora se enfatizó en la inoculación a los estudiantes, un punto clave para el retorno seguro.



Primer cuatrimestre en detalle

El primer cuatrimestre cerró y la experiencia fue favorable, según reflexionó la rectora de la Unam.

“Hemos podido dar continuidad educativa por medios virtuales y se recuperaron las prácticas del año pasado y de este año. Se volvió en algunos casos con actividades de laboratorio y se avanzó en la implementación de protocolos en burbujas”, destacó Bohren.

Sobre el ingreso 2021, indicó que en total unos 8.000 estudiantes decidieron comenzar a incursionar en las ofertas académicas que ofrece la casa de Altos Estudios en diferentes municipios.

Al mismo tiempo, expresó que en este último año hubo un gran número de graduados. “La virtualidad hizo que muchos alumnos finalicen. Observamos que hubo muchas graduaciones, y esa virtualidad permitió el acceso a la educación, sobre todo, para aquellos jóvenes de los últimos años que le faltaban una o dos materias, como también la defensa del trabajo final”, señaló y luego añadió que “la pandemia nos obligó a migrar y modernizar otras tecnologías de la comunicación, que tienen que ver con la inclusión y la continuidad educativa como rol principal de la universidad pública”.

Durante el dictado de las clases virtuales, las políticas de bienestar estudiantil continuaron para atender a las demandas de los jóvenes. Comedor, apuntes y albergues fueron las más demandadas y que se adecuaron al nuevo contexto sanitario que suscitó la pandemia.

“Este primer semestre se avanzó aún más en cuestiones que venimos trabajando desde el inicio de la pandemia, como por ejemplo con los comedores en las diferentes ciudades, bajo estrictos protocolos se reabrieron y este año la apertura fue antes de la fecha estipulada porque entendimos que la situación es compleja”, mencionó Alexis Janssen, secretario general de Asuntos Estudiantes de la Unam, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva. En el caso del comedor de Posadas, la asistencia alimentaria pasó de 250 a 450 estudiantes. Similar número para Oberá y Eldorado.

En lo que respecta a los albergues, comentó que “siempre estuvieron abiertos durante todo este tiempo, y se enfatizó mucho en los protocolos como también en la entrega de módulos alimentarios para contener a los estudiantes”. Mediante este tipo de políticas de bienestar estudiantil “se atendieron a las demandas en un contexto difícil que provocó la pandemia”.

Otro de los puntos que analizó Janssen fue respecto a la continuidad académica de los jóvenes. “Hubo casos en los que los estudiantes no dejaron del todo la cursada, pero sí se vio que algunos se tomaron el año porque estuvieron en sus casas y las conexiones no eran suficientes. Fue un impacto muy grande para el estudiante. Eso se notó más el año pasado. Ahora se está normalizando un poco más la situación y se están adaptando”, manifestó.