El gobierno proyecta instalar 200 secaderos en la provincia

viernes 09 de julio de 2021 | 0:45hs.

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Industria, se prepara para poner en marcha el plan denominado Mi Primer Secadero. Se apunta a implementar un sistema de secado concebido por técnicos de la provincia y con respaldo de financiación de la Nación. “El proyecto de secadero de madera de Misiones es cien por ciento de la provincia a través del Ministerio de Industria. Llevamos meses investigando el sector foresto industrial y otros sectores industriales locales y hemos determinado que, entre otras acciones importantes, los aserraderos pequeños tienen alta vulnerabilidad y pueden desaparecer como ha ocurrido en otros mercados como Brasil, por ejemplo, donde se han concentrado las industrias y desaparecieron los aserraderos más chiquitos”, fue lo primero que señaló el ministro de Industria de Misiones, Nicolás Trevisan.

Explicó que tal situación ocurrió “un poco como consecuencia de la brecha tecnológica y económica que existen entre los aserraderos grandes y chicos”.

Planteó que claramente entre uno y otro, las posibilidades de competir son cada vez más difíciles. “Entonces, viendo cómo ha evolucionado el mercado en Brasil y otros países, hemos visto que en secaderos -en el caso de la forestoindustria- es un punto de inflexión fundamental para el sector en el cual se multiplica el volumen de producción porque no tienen que orear más la madera al aire libre. Creo que es el cuello de botella principal que tienen los aserraderos”.

Entiende el ministro que “sin el secadero de madera, están destinados a vender su producción o a terceros o al sector de la construcción que utiliza una madera no tan seca ni de tan buena calidad y con un mayor costo de logística por tener que transportar agua, es decir mucho volumen de humedad que le quita competitividad y tiene un costo adicional de un 30% a 35%”.

Entonces, en diálogo con El Territorio, Trevisan sostuvo que “el principal beneficio de este proyecto es la posibilidad de que el aserradero chiquitito pueda producir en 72 horas, con un prototipo de un secadero que armamos nosotros en el Ministerio de Industria con nuestros ingenieros (electrónicos, industriales, químicos) más el equipo técnico de arquitectura. Con ese equipo elaboramos un prototipo basado en un modelo que no necesita caldera de vapor. Este secadero es la mitad de costoso que el aserradero tradicional”.

También recordó que los secaderos tradicionales principalmente son montados con maquinaria importadas en un 95%, tanto de Brasil, Alemania o Italia principalmente. “Este va a ser un secadero hecho cien por ciento misionero y las máquinas a instalarse todas serán de industria nacional”.

Destacó otro beneficio porque estos secaderos serán construidos en Misiones y también generará mano de obra su construcción. “Estamos armando el prototipo, con un manual de construcción y manual de operación que vamos a entregar a los participantes del programa y les va a permitir no sólo un costo de operación muy bajo -porque es sumamente sencilla la operación- sino que además podrá construir con crédito sumamente blando”.

Allí recordó que la Nación aportará la parte financiera del crédito, “mientras nosotros salimos a buscar bancos y logramos convencer a la Nación que nos ayude para que sea más sencillo el acceso al crédito”.

De esta manera por lo explicado por Trevisan, la Nación aporta un fondo de garantía y en principio el Banco Nación sería el que fondee el crédito. “Será una línea de crédito destinada específicamente a los aserraderos que no tengan secaderos de madera, de allí el nombre del plan Mi Primer Secadero”.

El primer objetivo

De acuerdo al ministro, en la primera etapa del plan, es decir en un año y medio, se apunta a crear 200 secaderos, que implica igual cantidad de créditos de unos 5 millones de pesos para cada proyecto, lo que totalizaría lo mil millones dados a conocer el miércoles en el marco de la reinauguración de la fabricación de zapatillas Dass en Eldorado.

“Esto representa un antes y un después para la industria forestal misionera. Por eso es un hito muy importante. Los que accedan tendrán unos meses de gracia, desde el otorgamiento de crédito hasta la construcción del secadero. Y después va a tener una tasa de interés económica. En esto, el Ministerio de Industria también va a ayudar a los aserraderos a completar la carpeta. Lo que apuntamos es lograr que los aserraderos más chiquititos -que son los que menos equipos tienen- puedan presentar las carpetas y acceder a estos créditos que son los destinatarios y no los grandes aserraderos ni grandes forestoindustriales”.



Lo que se lograría



Desde el Ministerio de Industria entienden que será una forma de darle un fuerte impulso a la forestoindustria. “Va a permitir no sólo la generación de empleos, sino la posibilidad de que se exporte un montón de productos que no se están exportando”.

Recordó que en este momento, solamente se están exportando aquellos productos de la forestoindustria que se hacen mediante secado, como se apunta ahora hacer en los pequeños aserraderos. “No se puede exportar ni tablas cepilladas, ni machimbres, ni molduras ni ningún subproducto si no está seco en horno. Esto, tanto para la industria misionera como el país puede implicar un ingreso muy importante de divisas y por eso el gobierno nacional nos apoya en este aspecto”, finalizó Trevisan.