Voces que se unen para homenajear a Misiones

viernes 09 de julio de 2021 | 1:13hs.

“Selva, noche, luna; pena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad y el latir del monte quiebra la quietud con el canto triste del pobre mensú”.

La poesía del gran Ramón Ayala que describe la pobreza y penuria de los trabajadores de la Tierra Roja en el siglo pasado, repite hoy sus estrofas; representado en otras voces y hablando de otros mensúes.

Hoy, la productora Néike estrena con un festival streamming una nueva versión de El Mensú, en homenaje al gran artista y poeta compositor de la pieza al tiempo que, con esta versión, también rinde honor a la historia local y a cada uno de los trabajadores de la provincia.

El mensú, fue la pieza musical -cual excusa perfecta- para unir a grandes voces y músicos del país en un homenaje a nuestra tierra. Así, por idea y producción de Sergio Riquelme, líder del grupo iguazuense Herencia Gaucha- la propuesta se llevó adelante junto a Maka Sequeyra, quien estuvo a cargo de la dirección musical desde Posadas. Ambos, fueron los encargados de dirigir la apuesta audiovisual y unir la música y voz de todos los artistas que colaboraron con el proyecto.

Rubén Ehizaguirre, de Los Nocheros, grabó su voz desde Salta Capital, mientras que el violinista Daniel Villa -quien trabaja junto al Chaqueño Palaveccino- envió su puesta desde Villa Mosconi, Salta. A ellos, se suma la presencia de un emblema del chamamé litoraleño, Julio Cáceres, de Los de Imaguaré, quien se inspiró en el mensú de hoy “el trabajador actual que lucha día tras día por la dignidad”, para crear un recitado exclusivo para esta pieza musical.

Junto a los renombrados artistas, participan también: desde Buenos Aires, el misionero Joaquín Benítez, con su preciado bandoneón; Herencia Gaucha -con Sergio Riquelme, Maka Sequeyra y la participación de Roberto Jaime, quien pudo ser parte de la apuesta gracias a que la grabación se realizó días antes de su partida terrenal-; la joven Sol Hierro, de Iguazú; y el grupo Osunú, desde Oberá.

“Fue sin dudas un gran desafío. Porque había que ensamblar ocho voces distintas, tres guitarras, un bandoneón, un violín y otros instrumentos que también son parte del proyecto. Fue un trabajo complejo y arduo, pero es también un homenaje hecho con mucho amor y respeto”, adelantó en diálogo con El Territorio Sergio Riquelme.

“El recitado de Don Julio, compuesto para nuestra canción es maravilloso. Este es un doble homenaje, uno al gran Ramón Ayala y otro a los trabajadores de nuestra provincia”, agregó el productor y artífice del proyecto.

“Se dio de manera fluida. Comenzamos a trabajar así en plena pandemia, cuando no se podía salir a hacer música. Con Sergio desde Iguazú y yo en Posadas fuimos armando el proyecto e invitando a los músicos y así se dio todo. Fue un trabajo muy lindo y emotivo. Logramos congeniar y que también cada músico y cantante se luzca en la producción, cada uno le puso su impronta”, destacó por su parte Maka Sequeyra.

“Queremos llevar bien en alto la bandera de Misiones y homenajear a Ramón”, agregó el director musical.

Respecto al ensamble y el desafío que representó que cada artista grabara su parte en un estudio distinto, los organizadores señalaron que la pandemia potenció no solamente dificultades sino también abrió posibilidades como las de trabajar en equipo pero a distancia y “amañarse”, para que todo saliera de la mejor manera posible.

Todas las voces

Agustín Multineddu, de la banda Osunú, destacó al respecto que “fue una muy buena experiencia que nos mezclemos entre varios artistas y de diferentes trayectorias y que compartamos una misma canción, cada uno grabando la partecita que le toca. Es una manera distinta de trabajar y muy rica también”.

“Disfrutamos cada momento de esta canción, es un orgullo que sea música de Ramón Ayala y para él”, acotó el artista.

Sol Hierro, una de las voces más jóvenes y prodigiosas de la Tierra Colorada también es parte de la puesta: “Estoy muy feliz y agradecida de que me hayan convocado para participar de este proyecto que reúne a artistas muy grandes. Además, es un honor homenajear a Ramón”, expresó.

Única voz femenina de El Mensú, Sol destacó que se sintió muy cómoda con la propuesta al tiempo que alagada por participar en una producción que reunió a “gigantes de nuestra música”.

El estreno será a las 21, con la presentación oficial de la canción y un festival musical en el que participarán varios artistas locales. Será desde Iguazú y se verá por las plataformas de Youtube de Cultura Misiones y Néike Productora Audiovisual, al igual que las páginas de facebook @CulturaMisiones y @SergioRiquelme.

En el evento, actuarán los artistas misioneros que formaron parte de la apuesta. Además, habrá sorpresas y una emotiva despedida de Herencia Gaucha.