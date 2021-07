Mourinho y una promesa a futuro

viernes 09 de julio de 2021 | 6:01hs.

José Mourinho habló ayer por primera vez como entrenador de Roma, club al que aterriza luego de su amargo paso por Tottenham con el que no logró cosechar ningún título. El portugués, de vasta experiencia en alcanzar la gloria con distintos conjuntos, tendrá la difícil misión de devolverle la alegría y el orgullo a los aficionados de un elenco que lleva 13 años sin vueltas olímpicas.

En este sentido, habló ante la prensa sobre la necesidad de trabajar duro antes de pensar en celebraciones: “Siempre hablan de títulos, pero hablamos de tiempo, proyectos, trabajo. Los títulos no son palabras, como palabra es demasiado fácil de decir. Podría haber sido una promesa muy fácil, pero la realidad es otra cosa. Los títulos vendrán. La sociedad no quiere el éxito aislado, quiere llegar a lo más alto y quedarse allí. Esto es más difícil. Ganar de forma aislada es más fácil. Más aún cuando ganas y luego no tienes el dinero para pagar salarios. Queremos ser sostenibles y el éxito llegará”.