Jimena respondió preguntas hot en IG

viernes 09 de julio de 2021 | 6:00hs.

Sin vueltas, y respondiendo las preguntas de cada uno de sus seguidores, Jimena Barón habló sobre sexo y la posibilidad de enamorarse de una mujer en Instagram.

A la consulta de si saldría con alguien de su mismo género, la cantante respondió: “Si me gustara, claro que sí. Por ahora, no me pasó”.

Después siguieron dos preguntas súper picantes a las que Jimena respondió, también, sin vueltas. “¿Actividad sexual? Teniendo un hijo y trabajando todo el día...” “¿Siempre estás tan hot como insinuás?”, fueron las consultas. Mientras que a la primera contestó “No la que quisiera... Que sería estar ahí haciendo maratón con birra fría y amor”; a la segunda la respondió “Sí, siempre estoy caliente”.