Dolor por el fallecimiento del actor Daniel Mickelson

viernes 09 de julio de 2021 | 6:00hs.

Una nueva muerte vuelve a golpear al mundo del espectáculo. Se trata del joven actor y modelo, Daniel Mickelson.

La triste noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales, quienes no dieron mayortes detalles del deceso del actor y modelo, pero sí lo despidieron con profundo dolor.

“Mi corazón está hecho añicos y escribir esto se siente tan mal que ni siquiera sé qué decir; ayer perdí a mi hermano, mejor amigo y la otra mitad de mi corazón”, escribió su hermana Meredith Mickelson en las redes sociales junto a una foto del joven que tenía 23 años.

“No había una persona a la que amase más en esta tierra. No hay palabras que puedan hacerle justicia que yo pueda escribir, porque conocerlo era amarlo. Le agradezco a Dios me haya elegido para ser su hermana durante toda su asombrosa vida”, concluyó.

Por su parte, su novia, Maddie Haley, también le dedicó unas emotivas palabras: “No quiero que esto sea real, las palabras ni siquiera pueden describir cómo me siento en este momento. Anoche perdí a mi mejor amigo en todo el mundo. Siento como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Iluminaste cada habitación con tu sonrisa contagiosa y nunca dejaste de hacer feliz a nadie. No hubo un solo día en el que no hicieras todo lo posible por hacerme sentir especial y amada”, dijo y agregó: “Ojalá pudiera llamarte ahora mismo y escucharte decirme que todo va a estar bien”.

Patrick Schwarzenegger, el hijo de Arnold, también lamentó el fallecimiento de Daniel. “Orando por ti”, publicó.

Otra amiga, Paris Hilton, también lo despidió en sus stories. “Daniel Mickelson, eras una luz increíble. Es tan triste enterarse de esto”.

Mickelson era una joven estrella en ascenso, desde 2019 formaba parte del elenco de la serie Mani, interpretando a Billy. También había actuado en la película de suspenso The Killer Clown Meets the Candy Man.

Además, el joven también estaba a punto de lanzar su línea de ropa, que se iba a llamar Kids Back Home.

En la más absoluta reserva, su familia dio a conocer un comunicado de prensa en el que informaron sobre su muerte, pero no hablaron de las causas.

De acuerdo al medio The Sun, todavía no se conocen las causas y aún se esperan los resultados de la autopsia.

Daniel Mickelson había nacido el 4 de octubre de 1997, en Atlanta, Georgia.