La madre de Britney Spears también pide por su libertad

viernes 09 de julio de 2021 | 6:00hs.

En las últimas horas se conocieron algunos detalles en la causa de Britney Spears y la tutela que mantiene desde hace años su padre.

Lynne Spears, la madre de la artista, pidió a la Corte Superior de Los Ángeles que su hija pueda elegir a un abogado para que represente sus intereses en la tutela legal que controla su vida desde hace 13 años.

En una solicitud presentada el 1 de julio y publicada el miércoles, la madre afirmó que Britney fue capaz de cuidarse por su cuenta durante los últimos años, un punto que la cantante defendió en su mediática intervención ante la justicia del 23 de julio.

“Ahora, y en los últimos años, la persona tutelada es capaz de cuidar de sí misma y, de hecho, ganó literalmente millones de dólares como celebridad internacional”, argumentó Lynne en unos documentos conseguidos por la cadena estadounidense CNN.

De esta manera, Lynne se pondría del lado de Britney al considerar que su situación actual es muy diferente del colapso de salud mental que sufrió en 2008, cuando se inició la tutela legal con un carácter temporal.

Sin embargo, su padre, Jamie Spears, es quien ejerce como tutor desde entonces y, por el momento, no brindó ningún paso en cumplir con el deseo expresado por su hija de poner fin a este mecanismo legal.

Los padres de Britney están divorciados desde 2002, y aunque se reconciliaron durante un tiempo, llevan vidas separadas. Hace unos días, Samuel Ingham, el abogado designado por los juzgados para representar los intereses de la cantante, solicitó retirarse después de que su labor quedara en entredicho cuando Britney dijo que nunca le dejó hablar en contra de la tutela y tampoco fue informada sobre su derecho a pedir la finalización.

Según una exclusiva del diario The New York Times, el letrado ganó 3 millones de dólares desde 2008 con este caso. Además, fuentes citadas por la revista The New Yorker denunciaron que Ingham fue más fiel a los intereses del padre que a la propia cantante.

También renunció el Bessemer Trust, el fondo que controlaba las finanzas de la artista, y Larry Rudolph, su representante artístico durante más de 25 años.

“Siempre estaré increíblemente orgulloso de lo que logramos durante nuestros años juntos. Le deseo a Britney toda la salud y la felicidad del mundo, y estaré allí para ella si alguna vez me necesita de nuevo, como siempre lo he estado”, expresó el representante.

En la actualidad, la tutela legal está dividida en dos partes: el ámbito financiero, controlado por Jamie Spears, y el aspecto personal, tutelado por una abogada llamada Jodi Montgomery, que pidió seguridad tras recibir amenazas.

Britney en el tribunal

El 23 de junio no fue un día más en la vida de la cantante, fue la primera vez en años de silencio que participó de una audiencia publica para pedirle a la Jueza que termine con la custodia que pesa sobre ella desde hace más de una década, y que le impide tomar sus propias decisiones, profesionales y personales.

“Sólo quiero que me devuelvan mi vida. Pasaron 13 años y ya es suficiente”, dijo Britney ante la Justicia.

En el marco de su descargo -que duró aproximadamente 25 minutos- habló sobre su equipo: “No soy feliz. No pudo dormir. Estoy tan enojada que ya no es sano. Estoy deprimida. Mi padre y todos los involucrados con esta tutela, incluyendo mis managers, deberían estar presos”.

A pesar de la batalla que libró la artista y que fue apoyada por sus colegas y fans en todo el mundo, el tribunal de los Ángeles falló a favor de su padre quien seguirá siendo su tutor, la jueza, Brenda Penny, rechazó la demanda. Una de las familiares que mostró su apoyo -aunque con un insólito mensaje en el que simula llorar- fue su hermana menor.

La cantante, de 39 años, había declarado que la medida judicial era “abusiva” y denunció que no le permiten casarse ni tener más hijos: “Tengo un DIU en este momento para no quedar embarazada. No me dejan ir al médico a que me lo saque”.

Recientemente su colega Miley Cyrus, al igual que otros tantos artistas y miles de fans en todo el mundo apoyan públicamente a la cantante bajo el movimiento conocido como #FreeBritney.