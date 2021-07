Fernández llamó a la unidad y Uruguay avisó que negociará acuerdos por fuera del Mercosur

jueves 08 de julio de 2021 | 15:56hs.

El presidente Alberto Fernández instó hoy a profundizar "el consenso" para "preservar" los intereses comunes del Mercosur, que a su juicio es el "camino más racional" para tomar decisiones que no perjudiquen a ninguno de los Estados miembro del bloque. Lo hizo en la Cumbre de Mandatarios del Mercosur, en la misma que su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció que su país firmará acuerdos internacionales por fuera del bloque.



"El consenso es el camino más racional para preservar nuestros intereses comunes, fortalece la convivencia y pone sobre la mesa de debate cuánto nos necesitamos unos a otros", afirmó el presidente Fernández durante su disertación en la cumbre virtual de jefes de Estado del Mercosur que se realizó en el Museo del Bicentenario.



Fernández, además, procedió a traspasar la presidencia Pro Tempore a Brasil, reafirmando la necesidad de "llegar a un espacio común de acuerdo que contribuya a la concordia y al diálogo".



La cumbre se desarrolló en el marco de la decisión de Uruguay de negociar acuerdos comerciales por fuera de la estructura del Mercosur, tras la fallida de reunión de los cancilleres de los países socios del bloque que intentaron sin éxito acercar posiciones sobre el tema y sobre la reducción del Arancel Externo Común (AEC) para acelerar una apertura comercial.



"Nos están mirando nuestros pueblos, en un momento histórico donde las divisiones de América Latina sólo pueden fomentar debilidad, fragmentación, polarización, disgregación de energías comunitarias y fisuras de proyectos grandes y generosos", remarcó el Presidente.



La presentación de Fernández se concentró en los avances que se produjeron durante los 30 años de vigencia del bloque comercial, con un proyecto común "que siempre respetó el Tratado de Asunción, basado en el pleno compromiso de los valores democráticos y de libertad".



"Estos valores van más allá de constituir un espacio económico común y una plataforma cohesionada de inserción internacional. Son los cimientos que hacen que nuestros pueblos sientan que son parte de ese proyecto, ciudadanos con identidad común, de un Mercosur con mirada de futuro", afirmó.



La responsabilidad histórica de fortalecer el Mercosur frente a la crisis económica internacional generada por la pandemia, también formó parte de su exposición virtual frente a los principales líderes lationoamericanos.



"Se reorganizan las cadenas globales de valor, con un comercio mundial más influenciado por consideraciones geopolíticas y de seguridad nacional. Y se hacen intentos, no siempre exitosos, de revivir el multilateralismo", recordó el Presidente.



El resultado de estos procesos "no será necesariamente el de una reversión de la globalización, sino el de una economía mundial más regionalizada".



A modo de ejemplo, repasó la reacción de la Unión Europea como respuesta a la pandemia, que "fortaleció el bloque mediante un paquete de revitalización económica de una escala sin precedentes, que incluye para su financiamiento un endeudamiento europeo común".



"La reciente firma del acuerdo para la Asociación Económica Integral Regional por China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda y los diez países miembros de la Asean, también es un claro testimonio de una apuesta por fortalecer las cadenas regionales de valor", añadió.



En cuanto a los avances que, en el marco regional, se registraron en los últimos seis meses, destacó "el trabajo desarrollado con relación a las comunidades residentes en áreas fronterizas, que tuvo por objetivo diseñar e implementar políticas públicas focalizadas en reconocer que el bienestar y el desarrollo social, económico y ambiental de esas comunidades debe ser una preocupación primordial del proceso de integración".



Una vez más, sobre el final de su presentación, subrayó la necesidad de seguir trabajando en el marco del consenso, sin fisuras, pensando en el desarrollo de los pueblos.



"Solos, alimentaremos el espejismo de una vana prosperidad. Unidos, podemos consolidar un Mercosur creativo, que avanza de la mano de sus Pueblos, y no se corta sólo imponiendo visiones unilaterales", reflexionó el presidente Fernández.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández encabeza la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y traspasa la presidencia pro témpore https://t.co/hQ6gJvUFIj — Casa Rosada (@CasaRosada) July 8, 2021





Uruguay se corta solo

Por su parte, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, anunció durante la Cumbre que “Uruguay pretende avanzar en acuerdos con otros países” y que esto “no significa violentar la regla del consenso” planteada por el presidente argentino.



“Uruguay cree en la regla del consenso, así ha actuado y vamos a respetar el reordenamiento jurídico vigente del Mercosur. Al amparo de ese ordenamiento jurídico es que hemos comunicado que Uruguay pretende avanzar en acuerdos con otros países y esto no significa violentar la regla del consenso”, explicó Lacalle Pou.



Lacalle Pou, formado en el conservador Partido Nacional, aseguró tener “vocación aperturista” e interés en llegar a acuerdos con la Unión Europea. “Lo hemos dicho más de una vez, los intentos frustrados generan escepticismo y desconfianza”, en referencia a anteriores tratados comerciales frustrados.



“Nuestro país tiene vocación de integración. Este lugar del mundo fue región antes de ser Mercosur y teniendo procesos bilaterales y después multilaterales empezamos a cooperar entre nuestras naciones”, agregó.



Pese a afirmar la idea del presidente Fernández acerca de promover un Mercosur “más productivista y que dé trabajo”, marcó sus diferencias en la “estrategia” y en la intención de formar “acuerdos” con otros países que no sean miembros.



“Por eso, amigo presidente, con un concepto mercosuriano, le queremos informar que hacia allá va Uruguay. Ojalá vayamos todos juntos, pero lo que está claro es que hacia allá vamos”, le respondió a Fernández.



La decisión de Uruguay “cayó muy mal a los pares de Brasil, Argentina y Paraguay" por dar a conocer una decisión sin aviso previo, según aseguraron fuentes del encuentro a Télam.