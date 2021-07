Abril Schwengber Grabre sueña con jugar en River

jueves 08 de julio de 2021 | 9:07hs.

El proyecto y la ilusión que tiene Abril Schwengber Grabre (12) son grandes. Su sueño es jugar en la Primera del fútbol femenino de River. La chica, que a su corta edad demuestra que tiene gran capacidad para este deporte, se propone crecer aún más en su juego.

“Siempre me gustó el deporte, jugué al vóley, básquet y hace tres años empecé con el fútbol”, le contó Abril a El Territorio. Ella arrancó su preparación en Los Galenitos de Jardín América, siendo su entrenador Miguel ‘Barby’ González, quien prepara a los niños incentivándolos a cumplir sus metas. Abril viajó en compañía de su mamá Gabriela y el director técnico para probarse en el club de Núñez y dejó buenas impresiones.

“Empecé jugando fútbol primero en la plaza, la gran mayoría de los partidos con varones, algunos se burlaban de mí y decían que yo no iba a jugar bien hasta que jugaba y todos se sorprendían de mi talento, no sólo los que jugaban conmigo, sino también la gente que pasaba alrededor de la plaza”, recordó Abril.

Es zurda y deja en muchas ocasiones a sus rivales en el piso cuando le quieren quitar la redonda. “Me gusta jugar en el ataque, en Buenos Aires me dijeron que tengo buena pegada y jugué de ‘9’. Se ve que tuve buenos resultados porque allá destacaron mi juego y puedo volver a probarme”, aseguró la misionera.

La ida a la Ciudad de Buenos Aires tuvo sus pasos previos. Directivos del elenco millonario que buscan talentos en el interior del país llegaron a Misiones. Abril fue una de las que participó de las pruebas, la primera de ellas en San Ignacio y por último en San Javier. En las dos oportunidades, la muchacha deslumbró a los que supervisaban los partidos y es por eso que emprendió el viaje a Buenos Aires para hacer su primera prueba en el club de sus amores. “Gracias a Dios me tocó River”, dijo sonriendo.

“El viaje de ida fue emocionante porque me tenía fe en que podía dar lo mejor de mí y así fue, los profesores que me vieron quedaron conformes con mi juego, me felicitaron por el talento y la edad que tengo”, sostuvo la chica.

“Me dijeron que si algo me sale mal lo siga intentando, porque con los errores uno aprende y que vaya mejorando mi juego porque así voy a llegar lejos”, comentó sobre los consejos que recibió en el club de Núñez.

El viaje de regreso tuvo otras sensaciones para la de la Tierra Colorada, ya que se trajo con ella la ilusión intacta de volver a Buenos Aires a jugar al fútbol. Abril aseguró que “vine con el propósito de seguir practicando así puedo volver y cumplir mi sueño, que es jugar en la Primera de River”.

La joven se refirió a quiénes son sus referentes en el fútbol. “En el fútbol femenino me gusta mucho Alexandra Morgan, la jugadora de Estados Unidos, aunque no la puedo mirar mucho. También por ser argentina, en el fútbol masculino, me encanta Lionel Messi y de River Rafael Santos Borré, aunque ya se fue al fútbol alemán”, contó.

Abril precisó que además de jugar a la pelota, le gusta mucho ver partidos de fútbol, tomar referencia y adaptarlo cuando ella está en la cancha.

Sin embargo, sabe que cumplir su sueño, que lo tiene como una meta a futuro, no será fácil y que vivir lejos de su familia tampoco será sencillo.

Por el momento, River no cubre alojamiento para promesas del fútbol femenino y por eso la decisión de sus padres será esencial.

Tanto su papá Enzo como su mamá Graciela siempre están cerca de los sueños de Abril, la apoyan, la acompañan y quieren lo mejor para su hija, por lo que estarán al pie del cañón para que la pequeña misionera llegue a ponerse la casaca de River en Primera.