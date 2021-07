Una heroína llega al Imax para los fans

jueves 08 de julio de 2021 | 6:05hs.

El estreno más esperado por los fanáticos del mundo del cómic y truncado por la pandemia finalmente llega al Imax.

Black Widow, producida por Marvel Studios y distribuida por Disney Pictures, está protagonizada por Scarlett Johansson bajo la dirección de Cate Shortland. Con la lógica de saga, la película y los eventos que allí se narran están situados entre Capitán América: Civil War (2016) y Avengers: Infinity War (2018).

Y aunque Marvel se centró en The Avengers (2012) postergando el unitario de Black Widow, Johansson apareció en varias películas como en Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Capitán América: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame, (2019).

Así, el filme cuenta la historia aún desconocida de los superhéroes de Marvel.

El lado más humano de la heroína se muestra revelando el pasado violento del que surge y cómo se ha convertido en espía.

Natasha Romanoff (Black Widow) se encuentra escondida de la ley por violar ciertos acuerdos de Sokovia que la obligan a enfrentarse a una peligrosa conspiración vinculada a su pasado.

Por si fuera poco, la persigue una fuerza que no se detendrá ante nada para eliminarla.

De esta manera, debe lidiar con su historia como espía y las relaciones rotas que dejó su paso mucho antes de convertirse en una Vengadora.

