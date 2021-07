Habrá una nueva charla astronómica en el Parque del Conocimiento

miércoles 07 de julio de 2021 | 10:38hs.

¿Qué tienen en común la salud, la atmósfera y la vida en la Tierra?, es la propuesta del Observatorio del Parque del Conocimiento para los días viernes 9 y sábado 10 a las 16.30.

La charla y observación astronómica estarán a cargo de la Licenciada en Ciencias de la Atmósfera, Belén Martorelli. Reserva de entradas a partir del día jueves en parquedelconocimiento.com.

“¿Qué tienen en común la salud, la atmósfera y la vida en la Tierra?” es la nueva propuesta del Observatorio Astronómico del Parque, para conocer un poco más sobre uno de los elementos más importantes del Sistema Solar: el Sol. Sabemos o intuimos que la vida en la Tierra no sería posible, tal y como la conocemos, sin la presencia de la luz solar, fuente principal de energía. El objetivo de este encuentro es hablar sobre los efectos del Sol en nuestra salud, la atmósfera y la vida en la Tierra, es decir, la influencia del Sol en el clima del planeta, tanto ahora como en el pasado, así como el Sol como energía renovable y el peligro del sol en la salud humana. La licenciada en Ciencias de la Atmósfera y meteoróloga Belén Martorelli, será quien lleve adelante la charla y quien responderá las preguntas del público presente. También se realizará una observación solar, en la que se podrá apreciar el atardecer de invierno.

El evento, al aire libre, se realizará los días viernes 9 y sábado 10 de julio a las 16:30 horas, en el Observatorio Astronómico de Las Misiones. El uso del barbijo y el distanciamiento social son obligatorios. Las entradas -gratuitas- estarán disponibles a partir del día jueves en la web parquedelconocimiento.com.

¿Cómo es el sistema de reserva online de entradas?

1) Ingresar a www.parquedelconocimiento. com/ y cliqueá sobre el espectáculo

2) Elegir el evento al que se desea asistir, registrarse con el correo y reservar la entrada (hasta 2 por persona). Llegará un código QR por mail que se deberá tener a mano en el celular el día del evento.

3) Asistir 30' antes del evento para registrar el ingreso en recepción.

Por favor, si no se tiene la seguridad de poder asistir al evento, no realizar. Si no se podrá concurrir, se solicita cancelar ingresando con su usuario y contraseña a agendadelconocimiento.com.ar .