La depresión y sus emociones, en una muestra

miércoles 07 de julio de 2021 | 6:05hs.

Con la muestra Panorama: yo y mi, de María Romi Colman, quedó inaugurada la galería de arte Tensor, en La Rioja 2066.

Se trata de una exposición de máscaras trabajadas con técnicas textiles y diferentes texturas en la búsqueda de la expresividad de emociones asociadas a la depresión como el miedo, la fobia, el dolor.

La artista contó a El Territorio que esta propuesta busca ponerle un rostro a los estados anímicos y del pensamiento y a los síntomas, que muchas veces se enmascaran y esconden, debido al estigma y los prejuicios sociales en torno a los problemas de la salud mental y a las personas que padecen estas enfermedades en silencio.

“La muestra habla de ‘yo y mi’ como de la persona y su enfermedad. Tiene que ver con que yo tengo depresión. La primera vez que tuve depresión fue a los 24 años y pasó mucho tiempo hasta que pude considerar que estaba mal y necesitaba ayuda, mi enfermedad estaba camuflada”, puntualizó y añadió que su motivación con esta muestra “es que la gente reflexione sobre que el cuerpo y la mente te dan señales cuando algo no anda bien, y que no las desoigamos, que nos ocupemos a tiempo, que no posterguemos”.

Eligió narrar a través de las máscaras, “porque las personas con depresión se ponen máscaras para poder seguir, están tan estigmatizadas que deben esconder lo que sienten. Hay una exigencia social de estar bien y una culpa de no lograrlo”. Es frecuente -consignó- “que te digan ‘¿por qué estás mal?’, ‘¿por qué no pones más de tu parte para mejorar?’, en general se hacen estos comentarios, y la persona se termina aislando más, no saliendo, no hablando. Yo transité un largo camino para poder hoy compartir todo esto, las máscaras representan estados que yo sentí, que yo viví”.

En el salón además de las máscaras hay otros elementos que van guiando hacia un espejo, “es parte de la idea de esta muestra, que las personas que miren las máscaras puedan buscar en su interior qué sienten y que cuando se posicionen frente al espejo puedan descubrir si llevan una máscara. Qué máscara es. Qué hay debajo de esa máscara. Cuál es nuestro rostro verdadero, que quizás lo perdimos tratando de responder a los mandatos sociales, para no sentirnos excluidos y discriminados o porque nos duele la mirada del otro, los prejuicios, las etiquetas”, sugirió.

Arte movilizador

Por último, planteó que es su intención que al salir de la muestra las personas se sientan movilizadas, “ya sea porque es liberador reconocer que uno no está solo, que es una enfermedad más común de lo que parece y que se puede buscar ayuda profesional y también, que quienes no la padecen puedan comprender a las personas que sufren una enfermedad. En tiempos de pandemia se debe hablar y atender a la salud mental. Si puedo hacer un pequeño aporte en ese sentido me parece que sería algo bueno”.

La nueva galería

La galería de arte y diseño Tensor es un proyecto de Colman junto a sus hijos Lucas y Mariana Díaz, que es la curadora de la exposición.

El equipo busca propiciar desde el arte un espacio para el abordaje de temáticas sociales, la educación de los espectadores en un rol activo-participativo-analítico-crítico y a su vez, contribuir a valorizar el trabajo y la producción de los artistas locales.

“El arte es una herramienta fundamental para abordar temas sociales, es importante traer esos temas actuales que nos movilizan y atraviesan como sociedad para tener una mirada crítica desde el arte. Y un tensor es ese elemento mínimo que tiene la capacidad de ajusta o aflojar, soportar o desarmar; es un nexo entre los extremos, de ahí viene la idea del nombre de la galería”, refirió Mariana, que es diseñadora de interiores y se especializó en curaduría de arte.

La muestra estará disponible hasta el mes próximo, se puede visitar de martes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 21 en el local 18 de la galería Vía del Sole. Actividad gratuita y por protocolo se recomienda reservar lugar al WhatsApp 3765-076229. Para saber más, en Instagram @tensorcontemporaneo.

Perfil

María Romi Colman

Diseñadora Gràfica

Nació en Posadas, tiene 49 años. Es diseñadora gráfica, y especialista en la técnica del patchwork, estudió la carrera de periodismo en la Facultad de Humanidades, Unam. ‘Panorama:yo y mi’ es su primera muestra artística.