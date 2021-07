"Ella no creía en la enfermedad y compartía el tereré con todos”

miércoles 07 de julio de 2021 | 2:30hs.

Una muerte conmueve a la provincia de Corrientes. Se trata de una joven de 16 años, sin enfermedades previas, que falleció tras las graves secuelas que el Covid-19 dejó en sus pulmones.

La madre de la chica, Karina Ayala, hizo un pedido desesperado a los jóvenes para que se “cuiden” y lamentó que su hija “no creía en la enfermedad y compartía el tereré con todos”.

“Ella era una chica normal, sana, pero no pudo salir, su estado era irreversible, estuvo más de 15 días en terapia intensiva, pero sus pulmones y su corazón ya estaban muy afectados por el Covid-19”, dijo Karina en diálogo con Télam desde la ciudad de Corrientes.

Manifestó que a pesar del dolor y la pérdida habla con los medios “para crear conciencia, que los jóvenes entiendan que esto no es joda, es una enfermedad que puede ser grave y los puede matar”.

“Naim no me escuchaba, yo le decía que no comparta el tereré y el mate con todos, pero igual lo hacía, le pedía que no me abrace y bese, porque soy de riesgo y no sabía con quién había estado, y ella me decía que era una pavada, que nadie estaba enfermo”, contó la madre de la adolescente.

Sobre el contagio y la enfermedad, la joven madre relató que Naim Soledad comenzó con fiebre y tos, y que los primeros días “ocultó cómo se sentía”, pero cuando el hisopado le dio positivo, se instaló en la casa del padre, pero no mejoraba y entonces fue que concurrió al hospital, donde la dejaron internada”.

“Recé mucho, me refugié en la oración, esperé un milagro”, señaló y agregó: “Pensé que porque era joven y sana, saldría adelante, jamás imaginé que no lo lograría”.

La joven madre, de 37 años, detalló que “Naim tenía el 90% de los pulmones tomados y su corazón muy afectado, su estado era irreversible, nos dijeron los médicos”.

La vecina provincia registró ayer 814 nuevos contagios de coronavirus y nueve fallecimientos. Uno de los mayores focos está en la ciudad de Goya, con 124 casos en un solo día, según informó el parte epidemiológico de Corrientes.