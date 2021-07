Diego Junior y un polémico video besando a su hijo

miércoles 07 de julio de 2021 | 6:00hs.

Diego Maradona Junior fue el blanco de las críticas en Instagram, donde compartió un video en el que se lo ve besando con la boca abierta a su hijo Diego Matías.

En el video, estaba con su hijo Diego Matías de tres años a upa tomando helado y cuando el nene lo miró, el padre lo besó en la boca “como muestra de amor”, según después cuenta.

La grabación fue denunciada por varios de sus seguidores y se la dieron de baja en Instagram, pero la polémica siguió en las redes, donde lo acusaron de ser una “persona desagradable”.

Una de sus detractoras fue Cinthia Fernández, que se indignó al ver las imágenes. “¡Me da mucho asco este tipo! Esto no es normal. Que alguien haga algo ya. Para los que preguntan, es Diego Junior con su hijo. Asco, asco y asco. Que alguien haga algo”, lanzó indignada.Al igual que ella, miles de usuarios de las redes lo criticaron.

Cansado de los agravios, el primogénito del Diez se defendió y aclaró que no hizo nada malo. “La verdad estoy acá para contestarles a estos idiotas que me están escribiendo. ¿Mi culpa es darle un beso a mi hijo? Se lo voy a dar siempre. Porque yo lo amo. No son problemas de ustedes. La verdad es un asco lo que me están escribiendo. Les quiero decir que tengo todos los mensajes grabados y guardados. Los enfermos son ustedes”, expresó furioso.

Nunzia Pennino, su esposa, le brindó su apoyo con palabras cariñosas: “Gracias amor mío por el ser el mejor padre del mundo”. La pareja además tiene a India Nicole, que nació en 2019.