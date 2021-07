Abba desafía al tiempo y logra otro récord

miércoles 07 de julio de 2021 | 6:00hs.

ABBA conquistó al mundo con sus canciones en los 70. El cuarteto sueco fue una verdadera usina creativa que compuso hits como Dancing Queen, Take A Chance On Me, Waterloo, y Voulez-Vous, entre muchas otras.

El fanatismo por el grupo está intacto: la recopilación de grandes éxitos, que lleva el nombre de Gold, se convirtió en el primer disco en pasar mil semanas en la lista de álbumes del Reino Unido. El material, que salió en 1992, es el segundo disco más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido con ventas de 5,61 millones, solo detrás del Greatest Hits de Queen. A casi 40 años desde su último lanzamiento, los integrantes del cuarteto planean el regreso a la actividad.