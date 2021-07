Moritán: “Soy un machista consciente”

miércoles 07 de julio de 2021 | 6:00hs.

Roberto García Moritán, el marido de Pampita, estuvo en “ El Show Del Espectáculo” y habló de todo. Entre ello, además de referirse a la alegría que transita por la llegada de su bebé (con Pampita), afirmó que no se considera feminista y que es un machista consciente. “Me bendijo la vida, estoy feliz, vamos a ver cómo me encuentra en esta segunda gestión, fui padre joven, seré padre más grande de otra manera de entender la crianza”, destacó y agregó: “No puedo ser feminista, somos de la camada que venimos fallados. Tengo una madre que aprendo y respeto un montón, una mujer que respeto y aprendo un montón, tengo una hija por venir y de 15 años. Me considero un machista consciente. Tengo muchas cosas por trabajar”.