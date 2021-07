Miley Cyrus demostró su apoyo a Britney Spears

miércoles 07 de julio de 2021 | 6:00hs.

Miley Cyrus fue otra de las estrellas que mostró públicamente su apoyo a Britney Spears. La cantante se presentó como parte de la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia en los Estados Unidos, en el Resorts World de Las Vegas.

Durante el tema ‘Party in the USA’, tras cantar la parte que dice “That’s when the D.J. dropped my favorite tune and a Britney song was on” (Cuando el D.J. soltó mi melodía favorita y una canción de Britney estaba sonando“) Miley comenzó a gritar “Free Britney” en el medio del escenario.

“Toda esta cuestión me estresa mucho”, manifestó la ex chica Disney.

En este último tiempo, varias figuras expresaron su solidaridad con Britney. Madonna fue una de ellas. La eterna “chica material” la considera su heredera en la música. Compartieron el escenario en momentos importantes, como en la entrega de los premios MTV Video Music Awards de 2003.

En aquella oportunidad, la reina del pop besó en la boca a Spears. Ese mismo año, ambas figuras de la música se juntaron en la canción ‘Me Against the Music’, que formó parte del disco In the Zone de Britney.