“El género de superhéroes no había reflejado hasta ahora a las mujeres”

miércoles 07 de julio de 2021 | 6:00hs.

Dos años después de filmada, y con bastante más tiempo en gateras, la película sobre el origen de Natasha Romanoff llega por fin a los cines reabiertos.

Black Widow, el personaje que interpreta Scarlett Johansson en la saga Avengers, encuentra el espacio para contar su propia y triste historia. La de una nena reclutada por el servicio secreto ruso como máquina de matar, según el personaje creado por Stan Lee, que deserta y se suma a la organización Shield.

En un film largo (133 minutos), ruidoso y sobrerecargado de acción y subtramas, pero que entretiene y transmite una contundencia importante.

Hay una mujer detrás de cámara, la australiana Cate Shortland, y un elenco de personajes femeninos, fuertes y sufridos al frente, acompañadas por el estupendo David Harbour, el Hopper de Stranger Things, que ocupa muy bien el comic relief, en un film con menos humor que el promedio del Universo Cinemático Marvel (MCU).

La estupenda Johansson es, por supuesto, el motor que mueve la máquina. Pura inteligencia y sensibilidad para lograr la magia: una verdad que atraviesa la acción, coreografiada por actores que se mueven sobre una pantalla verde, y logra convencer. Con ella conversamos vía Zoom, durante la ronda de notas que concedió el elenco (Rachel Weisz, Florence Pugh) a la prensa latinoamericana.

¿Podemos pensar a Black Widow como una película feminista, en un marco de films donde los superhéroes son mayoritariamente masculinos?

Creo que el feminismo trata sobre apoyar a las mujeres, ¿no? Y creo que esta película es sobre mujeres ayudando a otras a resolver sus traumas para que puedan progresar.

Así es como las mujeres se han comportado en todos los tiempos y este género no lo había reflejado. En ese sentido, creo que la película es realmente novedosa. Cometeríamos una omisión si no reflejáramos lo que está pasando en el zeitgeist.

Esto es lo que el público espera: películas que les hablen de cosas que ellos están viviendo, sobre lo que está realmente pasando, asuntos cercanos a todos.

Hay mujeres en situaciones muy violentas en el film. Violencia física y psicológica...

Es que el personaje tiene una historia violenta. Es la realidad de donde viene. Quiero decir, no creo que te vuelvas una mercenaria si viviste una feliz existencia suburbana y tuviste una crianza sobre adaptada (risas).

No creo que esa sea la realidad de los que terminan haciendo este tipo de trabajos. La película es sobre una persona que ha sobrevivido a través de muchos traumas, así que otra cosa sería mentirosa sobre su identidad.

Estamos tratando de contar una historia de redención y de cómo ella debe afrontar todo eso horrible que le pasó.

Ellos llevan adelante una película a tono con la dura biografía de la protagonista. Black Widow, que estrena el viernes 9 de julio en todas partes, es más sombría, más violenta, más emocionalmente pesada que los últimos derivados del MCU.

Debe ser muy especial para ustedes estrenar por fin Black Widow en este momento, acompañando la apertura de los cines y de la vida.

Yo estoy especialmente feliz de que se estrene de una vez porque así puedo dejar de reprimirme cada vez que me preguntan sobre la película —dice Florence Pugh—.

Durante dos años, no pude decir nada. Cada vez que una amiga me pregunta solo pude responder “¡no puedo hablar!”. Así que estoy especialmente feliz de perder el miedo a decir algo que no deba y cuidarme todo el tiempo de no abrir la boca. Y está buenísimo que la puedan ver ahora.

¿Porqué creen que los films de MCU tienen una conexión tan fuerte con el público?

Creo que la gente ama el género —dice Johansson—, por algo ha creado una base de fans tan fuerte. Y Marvel lo hace mejor que los demás: es un hecho. Se enfocan en hacer películas con grandes realizadores. Kevin Feige, nuestro productor en Marvel, es un gran amante del cine, adora a los actores, ama todo el proceso creativo.

Es en general: trabajan con gente que ama lo que hace, con directores que tienen una visión y no creo que ese sea el caso de otros estudios que no incluyen ese factor.

La película

Además de la dinámica entre Johansson y Pugh, algo así como hermanas en la ficción, hay otra figura femenina de peso. Una ambigua Melina, interpretada por otra británica, Rachel Weisz, que combina el poder de una huella maternal con un presente insondable.

En diálogo con TN Show, dice que disfrutó mucho su personaje, “maravillosamente escrito”.

“Creo que la película entrega mucho. Tiene la acción, la excitación, el espectáculo que uno espera de un film de Marvel. Pero, en su centro, hay un núcleo de drama profundo sobre un grupo de personas reencontrándose después de haber vivido circunstancias de mucho dolor. Me parece que hoy todo el mundo puede verse reflejado con esa idea. Es una película muy emocional”, asegura.