Compradores de autos usados apuntan a unidades más viejas

miércoles 07 de julio de 2021 | 4:20hs.

La venta de autos usados tuvo una leve reactivación desde junio y por estos días se muestra estable, según analizó Fabián Malarczuk, presidente de la Cámara de Comercio Automotor en Misiones. Como tendencia, recordó que los modelos con unos diez años de antigüedad son los que muestran más pedidos. Algo muy diferente a lo que pasaba años atrás, cuando se apuntaba a llegar a usados con no más de 5 años de antigüedad.

“Hubo un leve incremento de ventas, que ahora se planchó un poco. Igualmente estamos trabajando a valores muy por debajo de lo que vendíamos antes de la pandemia. Pero la buena noticia es que la caída que estábamos teniendo se frenó, ahora hay cierta estabilidad, pero no son las ventas que antes teníamos”, comentó Malarczuk.

En referencia a los usados que más se buscan, el también comerciante posadeño apuntó que “se buscan autos más económicos de 2014 para abajo, son los más buscados, es muy normal que la gente venga buscando unidades de 600.000 a 700.000 pesos. Son modelos que ya son difíciles de conseguir en buenas condiciones”.

Pese a todo, el directivo misionero explicó que actualmente tienen un buen abastecimiento de modelos. Diferenció así la situación con los 0km. “Con los usados estamos bien, no es lo mismo con los 0km que por temas de importación se deben esperar bastante las unidades”.

En cuanto a la modalidad de compra, precisó que la gente que llega a las agencias de venta para adquirir un modelo usado, en general ofrece un pago casi de contado y pide financiar un 20 o 30 por ciento del restante valor del auto.

Precios de los más vendidos

A nivel nacional tomando en cuenta el ranking de los 10 autos usados más vendidos, el Volkswagen Gol Trend, que a pesar de ser de los modelos más antiguos del mercado sigue siendo el más buscado, puede conseguirse a partir de los 372.000 pesos (Power Plus, año 2007).

A modo orientativo con los valores de julio, los modelos más buscados se siguen manteniendo entre las marcas más conocidas. Así el VW Gol Trend, un modelo 2018 Trendline de 5 puertas tiene un precio referencial de 1.013.000, mientras que el mes pasado el mismo modelo estaba valuado en 983.000 pesos.

A su vez, el Chevrolet Classic y el Renault Clio Mio son otros dos modelos que ocupan el top 5 de usados más vendidos. En el caso del sedán de la marca americana, un modelo 2016 con aire acondicionado, dirección asistida, frenos ABS y levantavidrios eléctricos se cotiza en 803.000. Por su parte, un Renault Clio Mio 5 puertas, modelo 2015 Dynamique, tiene un valor de 837.000 pesos.

Un Fiat Cronos (1.3 litros Drive GSE, año 2018) tiene un precio referencial de 1.122.000 pesos, un 2,93% más que en junio. z

Seguros de autos muestran subas cercanas al 100%

Miguel Ángel Lovellli, protesorero de la Asociación Misionera de Productores de Seguros (Ampas) explicó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radiactiva FM el aumento que vienen teniendo las pólizas de automotores. Recordó que las subas vienen acompañando los notables aumentos de los precios de los automóviles 0km y de los repuestos. Resaltó que las contrataciones que más se redujeron por las subas son las contra todo riesgo, que son las más costosas y brindan una mayor protección.

“El costo de los seguros de automóviles está liberado y en principio depende de cada compañía de seguros. Los aumentos que se han generado son a consecuencia de la suba en la valuación de los automóviles en el último año que en muchos casos superaron el 100%. Entonces esas subas afectan el valor que se va a asegurar”, explicó.

Por otra parte indicó que a consecuencia de los aumentos, los clientes de las compañías están bajando a pólizas más económicas o básicas. “La mayor afectación se está dando en el segmento de las pólizas contra todo riesgo, que son las que más resguardan el valor del auto. Ante los aumentos, la gente va descendiendo a pólizas más económicas hasta llegar a las contra terceros básicas, que por otro lado son las mínimas y obligatorias por ley”, recordó.

Mes a mes

Otro dato llamativo sobre la cotización de los seguros es que las pólizas tienen una actualización mensual. Es decir el precio podrá variar cada mes.

Guillermo Bolado, abogado y ex vicesuperintendente de Seguros de la Nación, explicó la particular actualización de costos que se hace en el país. “En el rubro seguros de autos lo que se estila en todo el mundo es fijar un valor anual, dividirlo por 12, y cobrar ese importe resultante cada vez. Pero actualmente eso acá se hizo impracticable”, comentó en diálogo con La Nación.

Desde el sector de aseguradores acotaron sobre las subas que mientras que el aumento promedio de los autos fue de 60%, el de los repuestos fue de 118%. “A eso hay que agregarle el problema de los faltantes de productos importados. En el caso de las cubiertas, por ejemplo, sólo en el primer semestre de este año se encarecieron 48%”, se explicó. z