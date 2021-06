Brazadas en una burbuja

viernes 25 de junio de 2021 | 6:01hs.

Socializar entre pares es sin dudas una parte importante del desarrollo de una comunidad y bajo esta premisa, el Capri, cumpliendo con el protocolo de bioseguridad, llevará adelante el primer encuentro evaluativo presencial de natación desde el inicio de la pandemia. Será entre el 9 y 11 de julio próximo, bajo la modalidad burbuja, recibiendo a la delegación de Sierras Club San Luis.

“Estaremos haciendo un encuentro con San Luis que vienen a buscarnos para confraternizar. Van a ser tres jornadas de evaluaciones y también para medirnos ante los nadadores del Sierras Club”, explicó la coach del equipo competitivo del Capri, Marión Báez Breard.

Para Marión, el contacto que inicialmente se dio por parte del club de San Luis es en principio importante y reconfortante, y se debe a que “nuestra natación está posicionada entre las mejores de la Argentina”.

Y esto es visible con las últimas convocatorias a los selectivos nacionales en la que estuvieron cinco misioneros compitiendo ante los mejores del país en el Cenard, en Buenos Aires. Pero faltaba que este roce, de estar en un mismo espacio con un nadador foráneo, incluya a más nadadores; y de esta manera, el Capri ya organiza este encuentro a modo burbuja, lo que incluye presentar PCR negativo para todos los que formarán parte de los tres días.

Modalidad burbuja

En este contexto, Marión explicó que “volvemos a la presencialidad respetando el protocolo. La pileta va a tener una capacidad de 18 personas dentro y no más que eso. Se organizará bien y el club es grande, por lo cual se presta para el distanciamiento y para trabajar con burbuja”.

A su vez, la coach amplió acerca de las medidas, sin excepción, que se llevarán adelante para ingresar a esta burbuja deportiva “todos vamos a entrar con PCR negativo, nosotros y los de San Luis. Vamos a concentrarnos al Capri de la chacra -en Villa Cabello- en dos habitaciones diferentes, San Luis Por un lado y Capri por el otro, pero nos manejaremos juntos”.

Luego, agregó que “no va a haber interferencia, ni intervención de nadie de afuera que no esté testeado contra el Covid”.

En cuanto al motor que los llevó a encarar esta interesante propuesta de volver a la presencialidad, la ex nadadora explicó que “hay cinco (nadadores) que tuvieron la posibilidad de ir a torneos, pero tenemos otros 60 chicos que no; por la burbuja no van a poder estar todos, pero se va a hacer una selección entre el equipo federado y algunos promocionales y lo mismo va a hacer San Luis”.

Ya adentrándose en lo emotivo de volver a compartir después de tantos meses con chicos de otras provincias, Marión compartió que “faltaba ese roce, verse a la cara, recordar esa adrenalina antes de competir, la ansiedad, el miedo, el nerviosismo y también el equivocarse, que es parte del crecimiento. Además, nosotros -los entrenadores- necesitamos también evaluarlos en competencia, así que este evaluativo va a ser interesante”.

Y lo será también por la talla de su visitante ya que el Sierras Club San Luis tiene “potencia en nadadores y un muy buen nivel; de hecho, el entrenador es el head coach de las Aides (Escuelas de Iniciación Deportivas) y la verdad que nos estén buscando a nosotros para hacer un evaluativo, es reconfortante”.

Para finalizar, una de las referentes del Capri, junto con Gustavo Breitenbruch, afirmó que este encuentro lo “vamos a encarar de la mejor manera para que estemos todos cuidados y a su vez, que los chicos puedan disfrutar de estar juntos”.