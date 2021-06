Preocupan las deudas y el déficit en el sector hotelero

viernes 25 de junio de 2021 | 6:04hs.

Desde la Asociación Misionera de Hoteles Bares y Restaurantes, (Amhbra), su presidente Gustavo Alvarenga explicó que la situación de muchas empresas es desesperante por la acumulación de deudas que han tenido.

“Tal vez Misiones comparada con otras provincias esté más tranquila, pero la parte hotelera está muy mal. Se necesita la circulación de público y por eso estamos muy complicados. En mi caso personal debí cerrar mi hotel por seis meses, pero hay otras empresas que ya llevan más de un año sin tener actividad. Levantar todo ese tiempo sin generar ingresos es muy difícil”, comentó en diálogo con El Territorio.

Y precisó que “los hoteles necesitamos de la circulación de gente nacional e internacional. El turismo interno no alcanza para toda la oferta de alojamientos que hay en la provincia, especialmente los establecimientos grandes”.

Alvarenga reiteró que la problemática más comentada entre propietarios de alojamientos misioneros es la deuda que fueron acumulando en más de un año de pandemia. “Hay muchos emprendimientos que son familiares y en lo posible se fueron dedicando a otros rubros. Los que fueron abriendo han ido acumulando deudas, hoy los que atendemos al público estamos en déficit”.

El empresario posadeño comentó que por los pocos ingresos que están teniendo en los últimos meses, “lo que entra lo priorizamos para el pago de salarios que se abonan con la ayuda del (programa de asistencia nacional ) Repro 2. También pagamos a proveedores locales. Con todo el resto de gastos estamos acumulando deudas, hay mucho déficit porque la gente no está viajando”.

Apuntó también que en vistas de las muy cercanas vacaciones de invierno del próximo mes, no hay expectativas de mayor movimiento ya que no se están haciendo reservas. “No hay reservas. Esta difícil el panorama porque también dependemos de las grandes provincias, que muchas siguen con restricciones. Lo que hay por ahora son algunas consultas y estimó que algo se moverá la demanda de cabañas. En los hoteles grandes no hay expectativas de movimiento”, comentó.

Nota relacionadas

Hoteles de Iguazú cierran y algunos rematan muebles para pagar deudas

Desde Fehgra piden por el turismo extranjero