Iguazú, al límite: para pagar deudas, hoteleros rematan sus muebles

viernes 25 de junio de 2021 | 6:07hs.

La crisis en Iguazú se acentúa y llegando al límite de que los hoteles y alojamientos comiencen a cerrar sus puertas, algunos de forma definitiva con intenciones de venta del inmueble y otros de forma temporaria en tanto la actividad pueda reactivarse. El panorama que se pronostica para el próximo receso invernal no es alentador ya que el porcentaje de reservas es de 12 por ciento con muchos hoteles cerrados; los empresarios reclaman la implementación de medidas solicitadas al gobernador el pasado 31 de mayo, donde advertían el estado de extrema gravedad y al borde del cierre.

“La situación es muy difícil, el miércoles mantuvimos una reunión todos los socios de la Ahgai (Asociación de Hoteles, Restaurantes y afines de la Ciudad de las Cataratas), donde repasamos la situación. Las expectativas son muy bajas, faltando una semana no llegamos al 12% de ocupación, lo cual es desastroso ya que siempre en la temporada de julio faltando una semana las reservas superan el 70 por ciento. Cabe destacar que llegamos a esta cifra de reservas con muchos hoteles cerrados, con una oferta muy reducida a lo que estamos acostumbrados a ofrecer”, indicó Santiago Lucentti, presidente de la Asociación hotelera gastronómica Afines de Iguazú

Este panorama golpea de tal manera al destino y al empresariado que muchos de los hoteles que cierran sus puertas organizan un remate de muebles para reunir dinero y pagar deudas adquiridas durante la pandemia. Lo hacen para sostener los emprendimientos y mantener los puestos de trabajo. “Respecto de los cierres, hemos notado que muchos locales gastronómicos y hoteles más pequeños ya han cerrado, desconocemos si los cierres son definitivos pero tampoco contamos con la seguridad de que puedan volver a la actividad cuando se reactive el turismo porque se han acumulado deudas que serán difíciles de cancelar”.

“Estamos manejando la posibilidad de organizar un remate de mobiliario y artículos de los hoteles para poder pagar deudas, la situación es complicada, no sólo para los empresarios que ya registran problemas de salud y depresión, sino también para los empleados del sector que están cobrando la mitad de su sueldo, que como nosotros están endeudados y muchos de ellos ya no cuentan con obra social porque el empleador no puede afrontar las cargas sociales”, detalló.

Los empresarios no solamente están preocupados por la situación inmediata sino también con las responsabilidades adquiridas mediante créditos y préstamos tomados durante la pandemia. “Acá no hay culpables, la mayoría de los empresarios siempre han cumplido con sus responsabilidades y no han generado deudas hasta la pandemia donde buscaron sostenerse hasta que llegamos al límite, es triste”, remarcó Lucentti.

“Durante la reunión notamos que coincidimos, en que una vez que se reactive en su totalidad y que el destino comience a trabajar medianamente bien, todos necesitaremos al menos 2 años para pagar deudas adquiridas durante la pandemia y aún no tenemos respuestas del petitorio que elevamos al gobierno provincial el pasado 31 de mayo; estamos en una situación límite y las ayudas fueron casi nulas al sector”, recalcó.

Cabe destacar que entre los puntos del pedido elevado al gobernador Oscar Herrera Ahuad el pasado 31 de marzo, solicitan la condonación de la deuda con Energía de Misiones de las empresas del sector, asistencia directa a las empresas tomando como referencia la cantidad de empleados y por cada uno de ellos, otorgar un monto de 40.000 pesos por un lapso inicial de seis meses. También pidieron la flexibilización de las garantías requeridas y ampliar los montos de créditos destinados a la hotelería y gastronomía del Fondo de Crédito de Misiones, eximición a los hoteles del impuesto inmobiliario 2020, 2021 y 2022, devolución de los saldos a favor de Ingresos Brutos, asistencia de una suma fija depositada en la cuenta sueldo de cada empleado para el pago del medio aguinaldo del mes de junio.

