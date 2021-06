Madre reclama por su hija menor que estaría “legalmente secuestrada”

jueves 24 de junio de 2021 | 19:30hs.

Daniela Florencia Carli (36) inició una desesperada junta de firmas para que le restituyan a su hija de 6 años, la que se encuentra con su padre biológico en Ituzaingó, Corrientes, desde febrero último. El pedido lo realizó Carli a la Corte Suprema y asegura que la menor fue "legalmente secuestrada " a través de una asociación ilícita con magistrados y funcionarios de cargos altos de la localidad correntina, en “complicidad” con su ex pareja, un profesional de la salud que se desempeña en la ciudad balnearia correntina.

Carli, de profesión docente de arte, relató a El Territorio que estuvo en pareja con Pablo C. S. durante diez años, y que de común acuerdo preparaban una “mudanza conjunta” durante dos años, de Ituzaingó a Buenos Aires, donde planeaban residir ya que los padres de ambos viven allá, y una vez allá cada uno haría su vida. El objetivo primordial era que la nena no perdiera el contacto con ambos.

Pero el proyecto de mudanza fue, en realidad, un artilugio para que la niña quedara en Ituzaingó y no pueda salir más, e incluso, cortar todo tipo de vínculo con Carli. Es por eso que cuando se acercaba la fecha, Carli envió sus muebles a Buenos Aires y aguardaba en la casa de una conocida el momento de irse de Ituzaingó, cuando su ex pareja presentó una documentación judicial que avala el impedimento de la salida de la pequeña de esa ciudad, e incluso mediante una cautelar colocó un “bozal legal” a la madre para que no hable del tema (ni de la niña, ni de su padre) en ningún lado. Sin muchas explicaciones y el corazón estrujado, Carli partió a su nuevo destino.

“No me la dejan ver desde febrero. El padre me cortó todo tipo de comunicación. Y el juzgado de Ituzaingó tiene conocimiento de esto, y no hacen nada. Me impiden hasta hablar por teléfono con mi nena...”, dijo acongojada.

Esta mamá desesperada afirmó que irá hasta las últimas consecuencias, ya que en la causa también consta que la nueva pareja de su ex presenta a la niña como hija propia, y le exige que la llame mamá, causando un daño irreversible en la identidad de la niña que, por estos meses, prácticamente no tiene contacto con su progenitora.

Otro revés

Quienes deseaban apoyarla en la colecta de firmas, podían ingresar hasta ayer (jueves) al siguiente link http://chng.it/77G95RxV. Pero en las últimas horas el petitorio desapareció misteriosamente de la red, cuando ya tenía 600 firmas.

Un poco desilusionada, Carli intentará empezar de cero, una vez más, la recolección de firmas para elevar su pedido desesperado a la Corte Suprema.

“En febrero me quitaron a la nena. En marzo viajé a verla y me lo impidieron. El juez de la causa estaba presente y no hizo nada para que yo la vea. En el expediente no hay ningún impedimento para que yo no la vea...y aun así impunemente la tienen totalmente restringida de mí”, dijo Carli resignada.

“Un papá que ama a su hija no la separa de su madre”, dijo en otro tramo de la charla.

Lo doloroso para esta mamá es advertir una obvia complicidad con varios brazos del poder en Ituzaingó, que la hacen mucho más difícil a la hora de reclamar algo. El camino será largo, pero la fuerza del amor de una madre no conoce límites.