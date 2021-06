Bióquimicos, trabajadores dentro y fuera del laboratorio

miércoles 23 de junio de 2021 | 16:54hs.

Los bioquímicos, profesionales de la salud, son la pieza clave para un buen diagnóstico de las enfermedades y para un acertado tratamiento, sin embargo fue durante la pandemia que tomaron protagonismo y mediante su exposición en los medios de comunicación. Hoy el ciudadano común maneja términos antes privativos de la profesión como falso positivo, falso negativo, carga viral, anticuerpos, entre otros.

“Nuestra profesión siempre estuvo encerrada en el laboratorio, frecuentemente importante para un diagnóstico acertado, sin embargo fue durante la pandemia que salimos a los medios a explicar terminología, metodologías de diagnóstico, tratar de esclarecer el panorama epidemiológico y luchar contra la desinformación que se generó de forma constante”, manifestó María Gabriela Cáceres, bioquímica de Puerto Iguazú.

Desde su profesión, en la trinchera durante toda la pandemia, debió esclarecer el panorama de la población, explicando cada uno de los términos que fueron utilizados a lo largo de estos meses, de los cuales uno de los más nombrados en esta etapa de la pandemia es anticuerpos, palabra muy señalada por los médicos en diálogo con las personas que han luchado con la enfermedad y ganaron la batalla como aquellos que no se han contagiado pero se han vacunado.

“Es importante el control poscovid-19 y posvacunas para saber si los pacientes han adquirido inmunidad porque existen personas que reciben la vacuna sin embargo su sistema inmunológico no desarrolla inmunidad, en la mayoría de esos casos es porque consumen algún medicamento inmunosupresor” indicó Cáceres “yo soy una defensora de los anticuerpos, son muy importantes, es por ello que insisto en la necesidad de que se realicen los controles poscovid. Dichos controles son significativos en distintos niveles ejemplo cardiológico, clínico, diagnóstico por imágenes porque las secuelas después de transitar la enfermedad pueden ser muy variadas”

Sabemos que la prevención es la única forma de evitar que esta pandemia continúe expandiéndose; sin embargo en Iguazú por la crisis hídrica y el faltante del líquido vital se complica aún más. “Es clave el correcto lavado de manos, pero el faltante de agua podría complicar aún más la situación. La ciudad necesita una solución para esta problemática, para nosotros y para planificar volver a recibir turistas y reactivar la economía local”.

Haciendo referencia a las normas implementadas por el Ministerio de Salud mediante el protocolo sanitario para evitar la proliferación del virus, Cáceres recalcó que el turismo en el destino Iguazú no es un factor de riesgo ya que se ha comprobado que después de los fines de semana largo de Carnaval y Semana Santa, donde hubo una importante afluencia de turistas, el número de casos positivos en la ciudad no aumentó, simplemente se mantuvo estable en aquella oportunidad.

“Debido a la acertada decisión del gobierno de la provincia de Misiones de exigir el test negativo a cada turista que ingresó a la ciudad durante los fines de semana largo, no se vió un aumento en los casos de covid-19, esto deja a las claras que Iguazú, por ser un destino de naturaleza al aire libre, si se aplican los protocolos sanitarios impuestos por el Ministerio de Salud, el turista y los trabajadores del rubro turístico, pueden sentirse seguros de cara a la llegada del receso invernal”

“Quedó comprobado, después del fin de semana de carnaval y de Semana Santa, que el turismo no impacta de forma negativa en la salud de los Iguazuense ya que no se registró un aumento en la cantidad de casos de Covid-19, como paso en otras ciudades. Esto afirma una vez más, y desde mi humilde opinión, que respetando el distanciamiento al aire libre estamos más seguros de los contagios”

“Insisto en que la metodología de exigir test negativos al ingresar a la provincia disminuye los riegos de contagio para el pueblo misionero y brinda seguridad a los turistas, por supuesto que hubo casos de turistas que no fueron precavidos y arribaron al destino sin el test y al llegar a Iguazú resultaron positivos, en esos casos debieron aislarse, pero esto pasa por la responsabilidad de cada uno. Iguazú cuenta con hermosos hoteles, cómodos y con espacio al aire libre que permite disfrutar de las vacaciones con menor riesgo” y agregó que “desde el conocimiento que manejamos los microbiólogos no pudimos entender la decisión del gobierno nacional de cerrar cataratas, sobre todo porque es un espacio al aire libre y donde el visitante respeta los protocolos”.

La pandemia unió a todos los profesionales de la provincia desde la capital hasta los pueblos más pequeños. “Estrechamos lazos para salir de esto todos juntos, mas allá de las diferencia en los criterios crecimos juntos, nos capacitamos. Tal es así, que estamos conformando una cooperativa para adquirir tecnología que nos permitirá acortar tiempos en el análisis de las muestras que quizás antes debían ser enviadas a otra provincia”, cerró. z