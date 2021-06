La política y la educación superior de luto por la muerte de Nilda "Titita" Sodá

miércoles 23 de junio de 2021 | 15:35hs.

María Nilda "Titita" Sodá falleció este martes en Posadas, luego de darle luha a una enfermedad que apagó su vida. Una mujer que supo ser referente de la política y la educación superior en Misiones. Fue Concejal de Posadas, diputada provincial y diputada nacional por la Unión Cívica Radical, y una de las primeras docentes que supo tener la carrera de periodismo en la Universidad Nacional de Misiones.

"Lamentamos el fallecimiento de nuestra correligionaria María Nilda “Titita” Sodá. Docente jubilada de la Universidad Nacional de Misiones, concejal (MC) de Posadas, Diputada Provincial (MC) y Diputada Nacional (MC). Transitó el camino de la militancia con honradez, conjugando su vocación docente con la tarea de promover conciencia política. Hasta siempre Titita!

Acompañamos a sus seres queridos en este doloroso momento. Q.E.P.D." escribieron en las redes sociales del bloque de diputados radicales de Misiones.

En tanto que desde las cuentas oficiales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) se la recordó diciendo que "la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia Bohren junto al vice-rector Fernando Kramer y el equipo de gestión participan con pesar el fallecimiento de la docente jubilada María Nilda “Titita” Sodá. Una persona fundamental en la normalizacion de la UNaM en el área de Extension. Pionera en la carrera de Periodismo en los años 90, fue diputada nacional, diputada provincial y concejal de Posadas. Acompañamos a sus seres queridos en este doloroso momento".

En el mundo de la política se la recuerda también por haber sido una de las primeras en poner sobre la mesa la necesidad del debate sobre la legalización del aborto, a principios de este siglo, cuando todavía era un tema difícil de abordar desde estas tierras. “Despenalizar el aborto es una necesidad...hay que darle a las mujeres las herramientas necesarias desde el Estado para que sepan qué hacer con su cuerpo”, aseguraba.

En el mundo de la educación también se la recuerda por haber sido quien proyectó y puso en marcha el primer programa de Educación Secundaria Abierta (ESA) en la década del 80, un programa único hasta ese momento en Argentina para que los mayores de edad puedan terminar la secundaria sin abandonar sus actividades.

A manos de El Territorio llegó este miércoles el texto que en agosto del 87 Sodá leyó durante el acto en el que se puso en marcha el programa que la tenía como coordinadora general. En ese discurso se refleja su dedicación y pasión por la educación, y su lucha constante por la igualdad de oportunidades, más allá de los géneros y las clases sociales.

A continuación las líneas que leyó Sodá aquel 3 de agosto de 1987:

Hoy ponemos en marcha el proyecto de EDUCACION SECUNDARIA ABIERTA. Y es este, desde que lo comenzamos a pensar, hasta hoy, desde cada uno de nosotros, un proyecto de esperanza. Esta no es una frase, sino una realización más, de las tantas que hemos visto desde la llegada de a democracia.

Es esta una concreción que nace desde la más profunda convicción, porque el Proyecto E.S.A. -promovido por el ministerio de BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACION de la Provincia está generado con la intención de que sea para todos, y decir PARA TODOS es estar diciendo que sólo es posible llevarlo a cabo dentro de la democracia.

Educación Secundaria Abierta es un proyecto de esperanza porque amplía las oportunidades, porque brinda igualdad de oportunidades. Es esperanza para los que nunca pudieron estudiar, para aquellos que por muchas razones debieron abandonar sus estudios, y es un proyecto que en la palabra TODOS, abarca a la mujer y al hombre de la más apartada zona de frontera, aislados en su chacra o en su pequeño pueblo o tal vez en la peor de las edades: la de su propio aislamiento interior, falto de estímulos, con exceso de trabajo, con falta de oportunidades para superarse.

Hablamos de "todos". Todos es para los argentinos, una palabra que ahora tiene un nuevo sabor. Una hermosa palabra que va cobrando dia en día, un sentido nuevo: todos ya no son "algunos".

Todos significa aqui, el empleado de la administración pública, los agricultores, los peones rurales, las fuerzas de seguridad, las enfermeras, los tripulantes de las embarcaciones, el personal de una remota industria en el confin de la provincia. Todos significa también aquellos que la sociedad segrega de muchas maneras: los presos de las alcaidías, los discapacitados, los enfermos que no pueden moverse y la mujer, retenida en su casa no sólo por el agobio de las tareas domésticas, si no por el prejuicio social que la condena a estas tareas sin otras opciones.

Todos significa, en fin, los que quieren, pero más que nada: los que creen.

Nadie imagine que éste no es un hecho politico. Está saturado con el más alto contenido político porque se trata de llegar a grandes multitudes con educación, entendiendo por ella a la totalidad de los procesos que la confor man, sean formales o informales.

Se trata aqui de llegar a adultos de la más variada condición, de enriquecer sus conocimientos, de mejorar sus competencias técnicas y profesionales, de dar una nueva orientación y hacer evolucionar sus aptitudes y sus comportamientos. Nada de esto puede ser ajeno a un proyecto politico.

Es un hecho cultural y político y, como tal, su sentido puede ir encaminado a reforzar y perpetuar formas de dominación o a romperlas definitivamente. No queda duda de que ésta es nuestra meta, romper formas de dominación pero que quede claro: no hay cadena que se rompa con la sola invocación de querer romperla.

No hay acto mágico que pueda hacerlo.

El camino es lento y dificultoso, pero por sobre todo un camino real a Paso, y en eso estamos.