La repentina muerte de un músico chamamesero y la búsqueda familiar de su preciado acordeón

miércoles 23 de junio de 2021 | 13:45hs.

Se dice que los artistas nunca mueren mientras su arte siga presente en la memoria del pueblo, por eso, aunque físicamente partió como consecuencia indirecta del coronavirus, el "Negro" Carballo será recordado por quienes disfrutaron la melodía de su acordeón.

Antonio Esteban "Negro" Carballo fue un músico reconocido por su participación en peñas y festivales chamameseros realizados en distintos puntos de la provincia y en países limítrofes, llevando a cuestas la música regional con el grupo "Los hermanos del Chamamé".

Murió el pasado lunes, a los 71 años, en un sanatorio privado de Eldorado donde fue internado debido a las complicaciones que aparecieron después del Covid-19.

Casi 10 días antes estuvo en el hospital de Aristóbulo del Valle hasta que por la gravedad de su cuadro lo derivaron al norte provincial.

Fueron casi dos semanas de angustia familiar e interminables plegarias al cielo.

Por la repentina muerte quedaron muchas cosas pendientes y una de ellas por estas horas es el principal objetivo de su hija, Yamila Carballo: recuperar el preciado acordeón Scandalli que su papá supuestamente prestó poco antes de enfermar pero no alcanzó a revelar a quién.

El instrumento de alrededor de medio siglo posee un valor sentimental incalculable para sus hijos, pero hasta el momento sigue en manos extrañas y con ello el riesgo de que jamás vuelva a las indicadas es latente.

Yamila junto a su papá, el reconocido músico chamamesero "Negro" Carballo.

Legado familiar

"Son dos los que faltan, pero el que más nos interesa recuperar es el primero que tuvo papá y nuestro único recuerdo. Cuando estaba internado, por teléfono él me dijo que estaba en su casa, que lo buscara y después de su muerte, cuando le pedí a la mujer que vivía con él, ésta me respondió que días antes de enfermarse papá salió con el acordeón y lo prestó, sin mencionar a quién", explicó Yamila.

"Es un acordeón marca Scandalli de 140 bajos, 15 registros delanteros y 6 traseros", detalló la joven que también está ligada a la cultura y actualmente es una conocida cantautora y bailarina.

"Ese acordeón papá encontró en un gallinero, allá por los años 80, cuando había nacido su primera hija. Nadie lo quería, estaba sucio y no sonaba. Fue por eso que se lo regalaron y él lo restauró, lo hizo funcionar. Es único. Crecimos junto a ese acordeón con mis hermanos. Me acompañó en mis primeras peñas folklóricas y así me volví cantante", reveló Yamila y en esa línea destacó que "también papá acompañó a muchos músicos y todos lo admiraban e incluso le quisieron comprar pero siempre se negó ya que decía que era el legado de sus hijos, porque nos acompañó al nacer y crecer".

"Ese instrumento es más que eso. Tiene detrás del sentimiento una historia muy valiosa para nuestra familia pero lastimosamente alguien lo tiene en este momento", lamentó la artista.

"Así como él (por su papá) pidió ser velado y sepultado en Aristóbulo del Valle, pueblo que le había dado muchas cosas y donde crecieron sus hijos, del mismo modo decía que ese acordeón quedaba como legado de su hijo, Darío Carballo, que es mi hermano. Por ese motivo lo buscamos desesperadamente, porque siempre perteneció a mi viejo, a mi familia y a través nuestro a toda la gente que lo conoció y lo va a recordar".

Yamila replicó el pedido en su muro de Facebook asegurando que "es el único recuerdo que nos queda de mi viejito" y en ese sitio dejó su número de teléfono (3755-579349) para que se comuniquen las personas que sepan datos para orientar la búsqueda.

Esta mañana radicó una denuncia en la Comisaría de Salto Encantado.