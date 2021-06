Policía retirado suma denuncias por abuso a menores en su familia

miércoles 23 de junio de 2021 | 3:30hs.

Un efectivo retirado de la Policía de Misiones de 49 años permanece detenido en Posadas luego de ser denunciado por diversos abusos a menores de edad de su familia. La últimas presentaciones las hicieron dos hermanas, quienes se animaron a contar lo ocurrido hace más de dos décadas al enterarse de que una niña que tiene 7 años -hija de un primo suyo-, había pasado por lo mismo en la actualidad.

En diálogo con El Territorio, dos denunciantes consideraron que hay más mujeres o niñas que sufrieron la misma situación, por lo que están convocando mediante redes sociales a que se animen a contar lo que pasaron. “Rubén B. procesado por abuso de menores. Si fuiste víctima de él denunciá. #noestasola”, dice un panfleto digital que circuló en los últimos días por las redes sociales.

Además de estas piezas gráficas, no descartan la organización de movilizaciones en un futuro cercano.

Testimonios

Las mujeres accedieron a dar declaraciones de lo que ocurrió con la única condición de que se mantenga su anonimato. También expresaron que sufrieron amenazas por parte de familiares del acusado, sobre todo su esposa, por lo que la Justicia tuvo que disponer de una restricción perimetral.

Ninguna, aseguran, recibió contención por parte de profesionales de la fuerza provincial e incluso expresaron que efectivos le desalentaron a realizar la presentación cuando se presentaron en una comisaría. De todas formas, pese a una demora inicial, están conformes con el avance de la Justicia.

El caso es llevado adelante por el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del juez Fernando Verón. M. (33) fue la primera en alertar la situación, en diciembre del año pasado, luego de que su hija le contara a la abuela - su madre - de una situación de abuso que había sufrido.

“Ella siempre iba a la casa de su abuela cuando nosotros trabajamos y esa gente - el acusado y su familia - vive al lado de la casa de su abuela. Y ahí fue que pasó”, detalló la mujer. El sospechoso, aclaró, es cuñado de su ex pareja y padre de la víctima.

En mayor y menor medida habían notado comportamientos extraños en la menor, por lo que habían buscado ayuda profesional. Sin embargo, nunca se imaginó lo que vendría. El tratamiento, creen, ayudó a que la niña pueda poner en palabras lo que le ocurrió.

Más allá de las amenazas y la desestimación del relato de la pequeña por parte de los cercanos al acusado, M. también se refirió a las consecuencias y repercusiones negativas que hubo en su familia, y que tiene que tratar entre todos. “Mi hija ve a un hombre y me aprieta la mano, tiene miedo. Uno termina no confiando en nadie”, puntualizó.

Sobre el proceso judicial, la mujer expresó que la denuncia la hizo en Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní, desde donde se instruye el sumario que luego fue enviado al nombrado Juzgado el 5 de febrero. La víctima ya declaró en Cámara Gesell y fue atendida por profesionales médicos para los estudios de rigor.

Pero esa primera advertencia no hizo que el funcionario público sea detenido, creen las denunciantes debido a la carátula del caso.

“Eso era lo que más me molestaba, que él seguía su vida normal. Veía como hacían fiestas en su casa mientras yo estaba en mi casa re mal, por eso que ahora esté detenido me deja más tranquila”, puntualizó M.

El cambio de situación del denunciado tiene que ver con los nuevos testimonios que se incorporaron en su contra. “A causa que yo hice las denuncia ellas también se animaron a denunciar y estoy segura de que hay más casos, porque de hecho uno escucha rumores de todo tipo, aunque sabemos que hasta que no haya denuncia no podemos hacer nada, es una situación delicada y tampoco podemos estar presionando a nadie”, anticipó la madre.

Más casos

“Cuando me entero de lo que le pasó a mi prima, ella (M.) me comenta lo que había pasado y yo le dije que me había pasado lo mismo, pero con más gravedad, cuando tenía 5 años. Le dije que si había que sumar a la causa lo iba a hacer”, aportó Y. (27). La mujer dijo que los ultrajes que sufrió los había tratado en terapia y que también tenía la sospecha de que otros familiares habían sido víctimas de Rubén B. (49).

Vio la posibilidad de visibilizar su experiencia ante un nuevo caso, debido a que pensaba que el paso de los años iban a jugarle en contra a la hora de hacer la presentación en soledad. Principalmente no quiere que siga pasando y que haya nuevas víctimas.

Ahora quien sumó su padecimiento es una hermana suya, quien expresó que fue víctima de abuso cuando tenía 7 años. Hay otro familiar que le contó los mismo, pero por ahora “está en tratamiento psicológico para poder aportar a la causa. Cuando se sienta un poco mejor lo va a hacer”.

Las situaciones ocurrieron en reuniones familiares, donde había varias niñas y se repitió en varias ocasiones. Y expresó que a diferencia de los otros casos, donde se relataron y denunciaron abusos, ella fue violada. Y eso explica, cree ella, la detención del sospechoso.

Y. (27) fue quien recibió mensajes de su prima, mujer del acusado, lo que llevó a que haga la correspondiente denuncia que derivó en una perimetral. “A mi mamá le llamaron y le dijeron que me cuide, que él sale y va a hacer desastre y que me iba a quedar sin trabajo”, detalló.

“Si él no iba preso esto iba a seguir pasando, ahora tenemos primitas de la misma edad que tenían nosotras cuando ocurrió. No están solas en esta situación”, dijo a quienes tengan dudas de contar que fueron víctimas del detenido.

Sobre el acusado, se supo que tiene una larga carrera en diferentes dependencias de Posadas y que se retiró con el rango de suboficial principal. Las denunciantes aún temen que con sus influencias y poder pueda intervenir en la investigación, pero están convencidas de que no se van a rendir hasta encontrar justicia.

