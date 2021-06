Joselo Schuap hace foco en la prevención

miércoles 23 de junio de 2021 | 3:00hs.

Joselo Schuap es una de las personas que debió enfrentarse al Covid y batallar por su salud. Popular en el mundo de la música, el artista hoy ministro de Cultura permaneció 26 días en coma y recibió el alta el 10 de mayo pero aún continúa con la internación domiciliaria y los tratamientos y por eso hace hincapié en la importancia de la prevención.

Hace unos días, aprovechó el Festival de Chamamé de las Tres Fronteras para volver a saludar al público y agradecer a todos quienes se preocuparon por su salud, a través de un video casero. Ahora, en diálogo con El Territorio aseguró que la música fue uno de sus refugios en la internación, de la mano de su familia. Los acordes de Blas Martínes Riera se entrelazaron con mucho más chamamé e incluso dieron lugar a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Hoy, agradecido por la atención que tuvo de los agentes de salud, espera recuperarse pronto para poder llevar su canto, su arte al Hospital, como una manera de acompañar tanto a pacientes doloridos como a quienes trabajan allí.

En tanto, en diálogo con Radioactiva enfatizó“Estoy recuperándome, tratando de compartir este mensaje de pedido de cuidado y de precaución, de seguir adelante con la prevención que hace que si realmente no necesitamos salir y tomar contacto que nos sigamos quedando en casa porque el Covid no es una broma ni algo leve”, resaltó.

“Sigo con internación domiciliaria con un brazo derecho que me impide escribir o tocar algún instrumento, realmente me ha tocado algo muy difícil”, detalló Schuap sobre las complejas secuelas de la enfermedad.

El funcionario insistió en que tanto la internación como la recuperación son difíciles y que por eso entiende tiene la responsabilidad de transmitir su experiencia, sobre todo a quienes piensan que no les va a tocar, o les va a tocar de manera leve. “También la recuperación conlleva una atención psicológica para tratar de comprender la realidad y cuáles fueron los sueños que he tenido mientras estaba en coma para. Al despertar uno no sabe dónde se encuentra, son momentos difíciles”, contó.

“Después está la preocupación por volver a trabajar y no poder seguir con el ritmo pero la responsabilidad que tengo hoy, es comprender que la salud no está bien y que tengo que ocuparme de eso. El postcovid tiene la felicidad de saber que uno está vivo pero después están todas las secuelas que deja en el cuerpo”, sumó.

Ante la fake news que se viralizó anunciando su muerte priorizó la buena vibra ‘‘elijo quedarme con los rezos y la buena voluntad”.