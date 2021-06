Elaboración de la yerba, otra opción para conocer Misiones

martes 22 de junio de 2021 | 20:11hs.

Hay localidades del interior de la provincia que se posicionan mostrando sus diversos atractivos de una manera singular. Tal es el caso de Santo Pipó, Jardín América y Ruiz de Montoya, que se proponen atraer a los turistas de diversos lugares haciendo conocer la yerba mate.

El proceso de fabricación de la yerba mate es de interés no sólo para los locales, que podemos observar las plantaciones que se suelen ver a los costados de las rutas misioneras o por los caminos que conducen a los pueblos. Resulta una atracción para los turistas de otras provincias y países que quieren saber más sobre su origen, su procesamiento desde que la yerba es un plantín hasta el momento de ponerla en el mate para disfrutar de la infusión que tanto nos caracteriza.

En Jardín América se encuentra la Cooperativa de Yerba, al costado de la Ruta Nacional N° 12 a la altura del kilómetro 1436. Ese lugar se puede recorrer de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14.30 a 18.30. En tiempos previos a la pandemia se solía recibir a un centenar de personas que llegaban en dos colectivos a recorrer el predio y ahora es mínimo el ingreso de gente con el fin de evitar la aglomeración.

El lugar ofrece un recorrido no muy extenso, pero sí atrapante. Un plus que tiene el recorrido en los tiempos que corren es que al haber menor cantidad de turistas, los visitantes pueden expresar sus inquietudes, escuchar con más atención, y así todos pueden recibir un acompañamiento más personalizado.

El tramo para conocer desde el inicio de la producción hasta el empaquetamiento puede tardar tan sólo media hora y consiste en que el guía muestra cómo ingresa la planta de yerba mate, cómo se hace el sapecado, secado y luego la elaboración de yerba mate canchada. Se pasa por distintos sitios donde hay maquinarias trabajando, se puede ver cómo se selecciona la hoja. El visitante puede sacar fotos en distintos sectores, siempre supervisado por el guía.

Incluso si es pactado con anterioridad con la empresa yerbatera, el visitante se puede interiorizar sobre la elaboración de almidón, fabricación de embutidos como ser pickles, choclos, pepinos y mamón e higo en almíbar.

La meta es que la persona que visite la empresa pueda no solamente conocer el proceso y elaboración de los productos, sino también cómo hacer un buen mate, ya que se le enseña y se brinda recomendaciones al respecto. Por supuesto se propone que el visitante llegue, pruebe el producto y lo compre. Desde la empresa comentaron que el consumidor lleva uno o más paquetes de yerba para probar y si es del agrado, lleva consigo el contacto para poder comprar nuevamente.

Santo Pipó cuenta con su empresa yerbatera, que ahora tiene su museo en reparación para brindar un mejor servicio a quién llegue. Se estima que podrían volver a recibir público en julio, aún sin fecha certera, pero en el próximo mes se prevé el reinicio del sector turístico. Los días de visitas son de lunes a viernes de 8 a 16. Cuentan con un video institucional para dar a conocer quiénes son y cómo trabajan.

Acerca del museo, una vez que se vuelva a contar con el servicio, los guías acompañarán para profundizar los conocimientos acerca de herramientas que antes eran de utilidad, y de los viejos molinos que se requerían para el proceso de la yerba mate, lo que forma parte de la historia empresaria desde sus inicios. Con el correr del tiempo y los avances de la tecnología, se posibilitó la incorporación de nuevas maquinarias y lo que se dejó fue puesto en el museo para la vista de todos los que llegan al predio.

En Ruiz de Montoya se encuentra la Cooperativa Agrícola, en la cual se ofrece yerba mate, té de manzanilla, stevia y rosella. Hoy en día debido a la pandemia está parado el sector turístico con los recorridos. Anteriormente se recibía al turista de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 18:30. Se evaluará una vez que culmine la pandemia cuándo se va a retomar el sector de visitas para quienes quieran conocer más sobre el proceso de yerba mate y té.

Anteriormente, cuando se hacía el recorrido de ambos secaderos, tanto de yerba como del té, la visita tomaba aproximadamente una hora. En el sector del té, el guía ofrecía la explicación acerca de todo el proceso hasta lograr el producto.

En cuanto a la rosella y la yerba mate se hace todo el proceso para la fabricación, en tanto para el té de manzanilla y la stevia compran la materia prima y la envasan en saquitos. Al lado de la Cooperativa Agrícola hay un supermercado que pertenece a la misma y allí se ofrecen sus distintos productos, así quienes se quedaron con las ganas de probar, pueden hacerlo inmediatamente. z