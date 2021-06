Bolsonaro se sacó el barbijo e insultó a un periodista

martes 22 de junio de 2021 | 6:02hs.

Molesto por una pregunta realizada por un periodista, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le dijo a un reportero de una empresa afiliada de TV Globo que se callara la boca, se sacó el barbijo y se quejó de CNN Brasil.

Todo ocurrió delante de las cámaras, luego de que un periodista le preguntara por qué había llegado a la ciudad sin tapabocas pese a que su uso es recomendado en todo el mundo como método eficaz para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus (Covid-19).

“Callate”, le respondió. Y después de calificar como “sinvergüenza” a la prensa, dejó abierta la posibilidad de entender su enojo al atacar la cobertura de CNN de las manifestaciones antibolsonaristas del sábado pasado. “¿CNN? Alabás la marcha, ¿verdad? Te lanzaron fuegos artificiales y ustedes alabaron igual”.

El nuevo ataque de furia presidencial ocurrió ayer por la tarde, después de que un periodista de TV Vanguarda, afiliada de TV Globo, le preguntara por qué no había usado un tapabocas durante un evento en Guaratinguetá, San Paulo, ayer pero por la mañana.

Bolsonaro estaba en la ciudad para asistir a la graduación de la Escuela de Especialistas en Aeronáutica (Eear), pero fue el escándalo el que trascendió en la prensa y llegó a la portada de las páginas webs de los diarios locales.

Después de escuchar la pregunta, el presidente perdió el control y se enfureció: “Mira, llego como quiero, donde quiero. Me ocupo de mi vida: Paren de hablar del tema. Si no quiere usar una máscara, no lo haga. Ahora, todo lo que dije sobre Covid, lamentablemente para vos, funcionó ”, disparó.

Bolsonaro había llegado al lugar con su tapabocas colocado y fue ante la pregunta que se puso furioso y se lo sacó. “Dejá de hablar de eso -dijo mientras se quitaba la máscara-. Te la querés poner, ¿sos feliz ahora?, ¿estás feliz ahora?. Este Globo es una prensa de mierda. Ustedes son una prensa basura”, rugió. Sin perder el control, el periodista intentó hacer otra pregunta, pero fue interrumpido.

Bolsonaro fue multado por no usar el equipo en San Paulo durante un viaje con motociclistas en la capital. El monto de la multa se fijó en 552,71 reales.

Molesto por las preguntas

“Lamento todas las muertes”, dijo claramente molesto Bolsonaro, quien hasta ahora no se había pronunciado sobre la fatídica marca de medio millón de fallecidos, registrada el pasado sábado en Brasil, por una pandemia cuya gravedad ha negado desde el inicio y aún no reconoce.

Brasil es uno de los países más afectados en el mundo por la crisis sanitaria tras haber superado la barrera de los 500.000 decesos.

Finalmente, Bolsonaro, dijo ayer que el opositor Luiz Inácio Lula da Silva sólo vencerá en las elecciones de 2022 si hubiera un fraude, en las primeras declaraciones realizadas tras los actos de protesta contra el gobierno el domingo, observados con “atención” por miembros del gobierno.

El presidente brasileño se refirió a Lula como “nueve dedos”, debido a que el ex mandatario perdió el meñique de su mano izquierda.

“Solamente con fraude el nueve dedos puede volver” al gobierno en los comicios de octubre del año que viene, declaró.



Absolvieron a Lula por un caso de corrupción

La Justicia de Brasil absolvió ayer al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en uno de los casos de corrupción en los que había sido acusado por la Fiscalía de favorecer a las automotrices a cambio de sobornos, tras no hallar “evidencia adecuada” que demuestre su culpabilidad.

La Corte Federal del Distrito Federal también absolvió al exjefe de Gabinete Gilberto Carvalho, quien también fue secretario de Presidencia durante el primer Gobierno de la ex mandataria Dilma Rousseff- y a otras cinco personas.Según la decisión del juez federal Frederico Botelho de Barros Viana, la investigación no “demostró de manera convincente” cómo el expresidente y su jefe de Gabinete “habrían participado en el contexto supuestamente criminal”.