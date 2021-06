Samid fue repudiado en un bar por violar la domiciliaria

martes 22 de junio de 2021 | 6:02hs.

El empresario Alberto Samid fue escrachado en un bar donde estaba almorzando pese a que está bajo prisión domiciliaria en una causa por la que fue condenado a 4 años de prisión por integrar una asociación ilícita dedicada a la evasión de impuestos.

El video circuló rápido en redes sociales. El matarife fue echado por un grupo de comensales cuando almorzaba ayer en un bodegón de Ramos Mejía, en el oeste del Gran Buenos Aires.

Samid se hallaba junto a otros dos hombres en una mesa del restaurante “Paja Rota”, en la Avenida de Mayo 836. Ante las protestas de los clientes los tres abandonaron el lugar.

El Tribunal Oral Penal Económico 1 le otorgó en junio de 2019 la prisión domiciliaria al empresario por sus problemas de salud.

“Tengo salidas laborales”

Luego de que Samid fuese increpado por estar un restaurante de Ramos Mejía, el propio empresario de la carne dio su versión de los hechos. Remarcó que “estaba trabajando” ya que desde la parrilla, que se encuentra a dos cuadras de su casa, lo llamaron para que los provea con “todo lo que pueda” debido a que desde mañana -por hoy- comenzaría un paro en el Mercado Central. “Me senté porque no puedo estar parado”, aseguró Samid, quien negó haber almorzado allí, aunque claramente se lo ve almorzando en el video.

“Tengo salida laboral los lunes, los miércoles y los viernes; de las 9, a las 14. En el Mercado Central, a partir de mañana -por hoy-, hay un paro general por tiempo indeterminado. Tengo a dos cuadras de mi casa una parrilla. Me llaman y me dicen ‘traeme todo lo que puedas’”, comenzó Samid, quien continuó, en diálogo con Radio 10: “Salí más temprano del Mercado, les traje la mercadería, estaba esperando. Le dije al mozo ‘usted traiga la mercadería porque yo no la puedo bajar’, les llevé cajones. Estaba esperando que los bajen”.