El semestre cierra con una fuerte merma en los cultivos de yerba y té

martes 22 de junio de 2021 | 6:04hs.

La producción tealera y yerbatera en Misiones ha tenido un intenso inicio de 2021. En los primeros seis meses se vio un interesante movimiento incitado por las exportaciones, lo que deja un balance positivo en ese aspecto para ambas cultivos. Aunque con algunas dificultades que fueron marcando los productores, como los altos costos que siguen en ascenso y la sequía que hizo estragos en las plantaciones. Sin embargo, se van teniendo expectativas para la segunda mitad del año, con buenas proyecciones en ventas y rendimientos, teniendo en cuenta que en el caso de la yerba, arranca la cosecha gruesa.

Merma en el té

Al respecto, Jonathan Klimiuk, productor tealero, resaltó a El Territorio que en este primer semestre “venimos cerrando la producción y la cosecha correspondiente al 2021, que culminó el 14 de mayo, debido a la primavera muy seca que tuvimos en noviembre y diciembre, por la falta de lluvia”. Indicó que la merma en la producción debido a esta dificultad fue de alrededor del 20% en el rendimiento de los teales. “Venimos con dos cosechas consecutivas de merma, la cosecha 2019-2020 también tuvo un 15% de baja en los rendimientos y eso hace que en virtud de la pandemia, y el freno de los envíos a Estados Unidos que había sido en marzo del 2020, se haya equilibrado un poco la oferta y la demanda”, dijo. Asimismo, agregó que “estamos nuevamente terminando con una baja en la producción, y por ello venimos sacando de los depósitos el stock en general todo el sector tealero”. No obstante, adujo que se ve una perspectiva favorable para la cosecha que se aproxima, ya que “vamos a iniciar con poco stock y podamos ubicar un poquito mejor el té en el mundo”.

Mientras que Cristian Klingbeil, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), determinó que “en el té no tenemos datos oficiales de cómo cerró la campaña, pero especulamos una merma producto de la sequía y mucha presencia de ácaros, que fueron factores fundamentales para que el rendimiento sea bajo. Algunos productores tuvieron merma del 30 y hasta el 50% de la producción”.

“Los precios del té fueron subiendo durante la zafra, por lo que hubo casos en los que terminó en $8 el kilo de té. Así que fue subiendo, pero muy por debajo de los valores que necesitábamos”, dijo.

Problemas con la exportación

En tanto, Klimiuk se mostró preocupado por lo que ocurrió en los últimos 30 días, con ingresos de busques “debido a que Argentina, con las restricciones que tuvo, está importando poco, por lo que los buques no están ingresando para el destino de Estados Unidos. Llegan y descargan la mercadería en Brasil y se van nuevamente, no le es rentable ingresar a buscar mercadería a Argentina porque no tiene carga para ingresar”.

“Venimos con demoras y muy pocos ingresos de buques, lo que nos preocupa porque si bien los clientes volvieron todos a la normalidad en Estados Unidos, que es nuestro principal comprador de té argentino, ahora estamos con este problemita de que no podemos llevarle mercadería en general a este destino, no solo el té”, sostuvo.

Más allá de esta situación, el empresario destacó el ritmo de venta, pues “se ubicó toda la producción, hay pedidos para la próxima cosecha, lo que es muy positivo para el sector, por eso esperamos que se normalice el ingreso de buques”.

“En conclusión, una cosecha con poco rendimiento pero buenos precios, pagando el oficial y en algunas oportunidades por sobre el precio oficial, esperemos que esto continúe para la próxima cosecha y sea favorable”, resumió.

Yerba mate

Marcelo Hacklander, director de productores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), destacó que hasta el momento “se venía llevando adelante la cosecha con toda normalidad, ahora va a arrancar la parte de la cosecha gruesa y vamos a ver cómo se desarrolla”.

“En rendimientos veníamos, en algunos casos por debajo y otros mejor, pero se vienen manteniendo hasta ahora. Y veremos qué pasa ahora con la cosecha gruesa, tal vez en lo que es cosecha de rama madura mejoren un poco los rendimientos o se mantengan, eso lo veremos en el transcurso de esos meses que nos quedan de cosecha”, argumentó.

Klingbeil, por su parte, afirmó que “en la yerba se está notando también una merma, se va a saber mejor a fin de zafra pero hay productores con 15, 20, 30% de caída en sus rendimientos, tanto por la sequía como por los incendios en sus yerbales”. En cuanto al valor de la yerba, recordó que en junio del año pasado se pagaba $30, 31 el kilo de hoja verde; “ahora estamos en 45, 46 así que el valor viene acompañando la inflación”, cerró.

Nota relacionadas

Continúa el debate por la decisión respecto de la plantación de yerba