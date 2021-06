Organizan otro operativo de emergencia para los barrios

martes 22 de junio de 2021 | 6:04hs.

La sequía y la bajante del río dejaron a la vista una serie de falencias en la toma de agua de la plata potabilizadora que desencadenó en el caos en la ciudad ya que muchos barrios están sin agua potable hace 25 días y aquellos barrios que reciben el líquido vital por gravedad están con servicio reducido desde el sábado. Si bien los operarios están trabajando para resolver se encontraron con una serie de inconvenientes ya que no existen planos físicos de la toma de agua y desconocía muchos datos acerca de la real del cárcamo.

“El pasado viernes cerca de las 12 de la noche finalizamos el trabajo de sellado de los caños del cárcamo y se puso en funcionamiento uno de los equipos, comenzamos a bombear y producimos un buen porcentaje de agua potable, no obstante el sábado por la mañana cuando llegamos a la toma para seguir trabajando nos encontramos con una fuga en los caños, estos aparentemente no fueron soldados antes de ser enterrados y obviamente no soportaron la presión del agua. Debimos apagar los equipos y no pudimos bombear agua durante todo el día mientras el equipo de operarios trabajaba para sellar el caño”, explicaron desde Instituo Misionero del Agua (Imas).

El domingo continuaron con la misma maniobra; durante el día no bombearon agua cruda a la planta mientras trabajaban y por la noche volvieron a producir agua potable. Y ayer un equipo trabajó en el sellado de los caños bajo lluvia, casi al finalizar la maniobra el río comenzó a subir interrumpiendo la labor. “Casi finalizamos el trabajo previsto para hoy (por el lunes) igualmente encendimos los equipos para comenzar a producir agua potable y distribuir agua a algunos barrios”, indicaron.

Para hoy está previsto que arribe un grupo de ingenieros que planificarán el próximo paso a seguir para solucionar la fuga de agua que se genera al encender el nuevo sistema de captación de agua del río Iguazú a través de la balsa. “El agua potable que producimos en este momento no cubre la demanda que tenemos, es por ello que planificamos otro operativo de emergencia para abastecer a los barrios mientras continuamos trabajando”, señalaron.