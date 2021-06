Continúan trabajando en la toma de agua del río Iguazú para poner en marcha los equipos

lunes 21 de junio de 2021 | 11:30hs.

Hace ya varios días el equipo de operarios de Imas está trabajando en la puesta en marcha del nuevo sistema de captación de agua del río Iguazú, similar al que es utilizado en la planta potabilizadora de la localidad de Puerto Esperanza.

Debido a la falta de planos de la toma existente, se encontraron con una serie de inconvenientes que fueron subsanando conforme se presentaron. Aún no estiman el tiempo de finalización del trabajo y puesta en marcha ya que se siguen registrando imprevistos.

El pasado viernes, desde Imas estimaban que el domingo el servicio de distribución de agua potable estaría normalizado, sin embargo esto no fue posible ya que al finalizar el sellado del cárcamo y poner en marcha los equipos, supieron que los caños del sistema anterior de captación de agua no estaban preparados para soportar la presión ya que no fueron soldados como corresponde antes de ser enterrados cuando se realizó la obra.

ES por ello que el sábado debieron desenterrar los caños para encontrar la fuga de agua y comenzar con los trabajos para sellar “lamentablemente los trabajos no salieron como estaba previsto, nos encontramos con muchos inconvenientes, durante el día, debimos apagar los equipos para trabajar y adaptar el sistema para bombear por la noche. No logramos cumplir con el objetivo de finalizar el trabajo y normalizar” explicaron desde Imas.

“Hoy estamos trabajando bajo lluvia de nuevo, vamos a sellar el caño donde encontramos la fuga para poder poner en marcha las bombas, sería un trabajo muy importante ya que nos permitiría trabajar con la balsa sin fugas y poder bombear agua a la planta” indicó Iván Escobar, jefe de planta de Imas Iguazú.

Según pudo averiguar este medio, para este trabajo arribó el ingeniero Horacio Zarza quien está trabajando en la obra de la nueva planta potabilizadora de Iguazú, además personal de ingeniería de la provincia también están trabajando para solucionar la problemática que lleva varios días en Iguazú dejando a la mayor parte de la ciudad sin agua desde hace 25 días.

Por su parte el Comité de Crisis SOS Iguazú decidió en asamblea volver a manifestarse y acercarse al Juzgado de Instrucción Tres para saber si prosperó la denuncia penal en contra de Imas y el Eprac.