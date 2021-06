Tres violentos fueron detenidos por la Policía en Puerto Iguazú

lunes 21 de junio de 2021 | 6:03hs.

Tres hombres fueron detenidos por la Policía de Misiones por hechos de violencia en Puerto Iguazú.

Según fuentes de la fuerza, los procedimientos se hicieron ayer por efectivos de la Comisaría de la

Mujer de Puerto Iguazú.

El primero de ellos fue arrestado por irrumpir en el domicilio de su ex pareja de 29 años e infringir una orden de restricción hacia la misma en tanto, que el segundo por amenazar de muerte también a su ex concubina de 28.

Finalmente, el tercero de ellos fue apresado por atacar a golpes a su ex y actual pareja de la misma. Todos los implicados fueron alojados en sede policial a disposición de la Justicia.