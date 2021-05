“YAMILA ES MI REFERENTE”

miércoles 26 de mayo de 2021 | 6:01hs.

Que los dos clubes más grandes del país te quieran en sus filas es el sueño de todo futbolista. En este caso quien se ganó con su juego ese privilegio fue la jugadora posadeña Catalina Mentlik, que a sus 16 años deberá decidir qué camiseta defender y su corazón tira un poco más para el Xeneize, último campeón del torneo femenino y que tiene a la goleadora misionera Yamila Rodríguez que “es mi referente”, adelantó Catalina.

“Saber que ella está en Boca, que es una referente para mí y que me abrió las puertas, también me ayuda elegir un poco para qué club quiero ir”, compartió la jugadora del Club Huracán de Posadas.

El ‘Caso Catalina’ es muy especial, ya que ella sabe lo que es el alto rendimiento desde pequeña porque desde los 5 años se inició en el tenis e incluso tuvo una grata tarea que la llevó en el 2007 a jugar el Sudamericano de Menores con la selección argentina. Pero un año después una lesión en la rodilla hizo que dejara la raqueta a un lado y ya recuperada fue a gambetear, porque el fútbol siempre estuvo latente y su actualidad confirma que no se equivocó.

“Desde los 5 años juego al tenis, lo heredé de mi papá y por mucho tiempo competí. En 2018 me lesioné y dejé de jugar al tenis y empecé a jugar al fútbol en Guaraní. Después, en el 2019, jugué en la liga”, detalló Catalina sobre su corto pero rendidor inicio en el fútbol.

Este golpe de timón podría ser una sorpresa para su familia, pero en el caso de los Mentlik ya algo preveían: “Mi familia ya tenía una idea, porque me iba a jugar al Itapúa al tenis y después de la clase me quedaba a esperar que el profe de fútbol me llame para jugar un ratito con los varones, supongo que no lo tomó de sorpresa -risas- y me siguen acompañando”.

El 2020 frenó su embalaje como delantera, por la pandemia, y este año se sumó a las filas del Globo posadeño, que tiene como DT a Héctor “Chino” Torres, que una vez más supo explotar sus condiciones y en abril se dio la oportunidad de viajar a Buenos Aires y demostrar que tiene mucho hilo en el carretel, competencia en las venas y los ojos de Boca y River se posaron en ella.

“Fue muy espontáneo -su prueba en Buenos Aires-, porque mi tío, que tiene una escuelita de fútbol en Eldorado, llevaba también a unos chicos a probar a River entonces lo iba a acompañar y de paso iba también a probar; y junto con Yamila, me abrieron las puertas para que también me pueda probar en Boca”, explicó.

Fue así que la ex tenista- aunque aún juega algún partido de dobles por diversión- regresó contenta a Misiones tras haber dado una buena impresión y hace días le llegó la propuesta de ambos clubes para sumarse cuando la situación sanitaria lo permita, pero... ¿cuál elegirá?

“En Boca me sentí más cómoda porque las chicas me integraron un poco más, pero en los días que estuve en River también me sentí bien al poder entrar al Monumental, fue emocionante porque soy hincha de River, pero obviamente que si tengo que representar a Boca lo voy a hacer de la mejor manera”, señaló.

Pero con un guiño para el Xeneize, Catalina adelantó que “la semana que estuve probando en Boca, Yamila viajó con la selección a España, pero que ella esté ahí me ayuda a decidir. Es mi ídola y saber que estaba en el mismo lugar en el que estoy yo ahora -el Club Huracán- y pudo lograr destacarse, la hace mi referente. Teniéndola a Yamila y por cómo me incluyeron se inclina un poco la balanza...pero también ser hincha de River y jugar ahí al lado del Monumental es lindo; está jodido el tema”, tiró entre risas.

Pero justo en el momento de tomar una decisión y armar el bolso, el panorama sanitario se complicó, se suspendieron las prácticas en ambos clubes y Catalina tendrá más tiempo para saber dónde jugará. “Voy a tener que esperar porque justo suspendieron los entrenamientos así que tendrá que tener paciencia nomás y apenas se pueda, obviamente tendré que decir e irme al club que me toque jugar”, dijo.

En cuanto a la actualidad del fútbol femenino, la lucha por un espacio que les pertenece y su semi profesionalismo, la posadeña tiene su mirada “de a poco el camino se va abriendo, ya se televisan los partidos y tienen mucha repercusión, eso es muy bueno para las chicas que tenemos un sueño que es cada vez más cercano”.

Y para finalizar, Cata reconoció que el grupo de Las Globitas fue clave para vivir este momento, ya que “me dio una linda sorpresa cuando llegué al club este año porque es un grupo de 40 chicas que son constantes y yo creo que el Chino -el DT- tiene su empuje para ayudarnos a trabajar y vender cosas para poder ganarnos nuestras propias camisetas, por ejemplo. Además, todos los entrenamientos son continuos y es emocionante cómo logra sacar jugadoras con constancia y entrenamiento, nos transmite su pasión y se nota el sentido de pertenencia que tiene con el club”.