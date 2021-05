20 de mayo de 1616: prohíben el mate

miércoles 26 de mayo de 2021 | 6:00hs.

En 1610, el gobernador de Buenos Aires, Diego Marín Negrón, fue el primero en calificar de “vicio abominable” a la costumbre de los protoporteños de tomar mate. Ofuscado, mandó una carta al rey de España informándole del “vicio abominable y sucio que es tomar la yerba con gran cantidad de agua caliente”. Expresaba que tomar mate “hace a los hombres holgazanes y como es tan grande la extensión y hondura del vicio, temo que no se podrá quitar si Dios no lo hace”, decía impotente y rogaba a la Providencia que lo asistiera, porque estimaba que no podía terminar con esa costumbre perniciosa.

La realidad actual nos señala que 400 años después, los argentinos, los uruguayos, los paraguayos, los brasileños y otros países siguen acostumbrados al “vicio abominable y sucio” de tomar mate, sin que las prohibiciones, alguna vez, se hayan cumplido. Es más, el vicio llegó a Siria y, quien dice, dentro de unos años adquieran la costumbre matera en más países del medio y lejano oriente. En el presente, por culpa de la maldita pandemia de Covid-19, nos obliga a tomarlo en forma individual, sin el consabido convite de la amistad.

Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, así su apócope, nació en Asunción y fue el primer criollo en ocupar el cargo de gobernador del Paraguay y el Río de la Plata, ante el asombro y estupor de los españoles de abolengo que apetecían el puesto. Fue hombre de honor que estuvo en contra de la esclavitud, de las encomiendas, de las mitas, y denunciaba el incumplimiento de las cédulas reales que normaban el buen trato a los indios. Por supuesto que generosa actitud lo hizo de enemigos que lo acecharían durante toda su vida.

Se destacó con gran empeño y dignidad en el campo militar y en el político como gobernante. Como soldado luchó y persiguió a indios belicosos que atacaban los poblados. Cuenta la leyenda que, joven aún, venció a un cacique en lucha cuerpo a cuerpo para evitar una batalla sangrienta, repitiendo en suelo guaraní lo de David y Goliat. Tal vez dicha acción le dio la clarividencia para estimular la llegada de los Jesuitas a las regiones misioneras y así catequizar a los aborígenes con la palabra de Cristo; no de quienes sanguinarios doblegaban con las armas.

Asimismo, participó de las expediciones que fundaron Concepción del Bermejo, San Juan de Vera de las siete Corrientes y la ciudad de Salta con Hernando de Lerma. Por otra parte, fue jefe de la expedición al sur en busca de la ciudad de los Césares, llegando su avance exploratorio hasta la región conocida con el nombre de Choele Choel. Nunca se topó con un indio pampa ni de ida ni de vuelta. Por tanto, se deduce, que la invasión mapuche desde Chile al sur de lo que es hoy Argentina, fue posterior a la conquista de los españoles.

En su participación política usó toda su influencia por lograr la separación de la gobernación del Paraguay y el Río de la Plata. Conseguido el propósito fue designado gobernador por el Rey de España, siendo el primero en ocupar ese cargo con asiento en Buenos Aires, para luego volver a ser nombrado por su Real Majestad en otras ocasiones. Durante esos períodos en la función pública demostró honradez y sus dotes de gobernante, creando las primeras escuelas, el inicio del edificio del Cabildo y la entrega de parcelas de tierras a quienes no la poseían. Combatió el contrabando, promovió el comercio y colonizó la región con la introducción de los primeros animales vacunos. Hoy su producto está prohibido exportar.

En lo social, mandó a suprimir las mitas y encomiendas y liberó de esta imposición a todos los hermanos guaraníes de las reducciones, ratificada por Cédula Real. Al dejar el cargo fue sometido a Juicio de Residencia, saliendo ileso de todas las imputaciones, no escudándose con el remanido argumento que fue laufare.

Pero el 20 de mayo de 1616, siendo gobernador de Buenos aires, hizo publicar un bando en el que prohibía la yerba mate en cualquier uso, al observar que los guaraníes llevaban en pequeñas “guayacas” hojas de yerba mate triturada y tostada que mascaban o bebían en forma de infusión durante sus tareas cotidianas.

“Vicio del demonio abominable y sucio que hace a los hombres holgazanes” expresó, e incluso lo había denunciado ante el Tribunal de la Santa Inquisición de Lima e impuso, además, multas de 100 pesos a los españoles o 100 azotes si eran aborígenes, a quien “la metiere o quisiese meter en la ciudad”.

Sin embargo, los Jesuitas, al que por entonces ya se conocía como el “vicio que favorece a los enamorados”, optimizaron la producción al cultivar de líneo en líneo y la explotación racional, que les permitió monopolizar el comercio hasta 1767, año de su expulsión de las colonias españolas.

Hoy el cultivo de la yerba mate, es considerado la producción madre y el oro verde de la provincia de Misiones.

El entrerriano Loik León en 1988, fue designado Ministro de Ecología de Misiones. Durante su gestión no hizo honor a la condición matera de su provincia entrerriana, y tan luego en la Tierra Colorada, bastión de la yerba, emitió una circular prohibiendo tomar mate en el Ministerio a su cargo, con el rebuscado argumento que hacía perder tiempo y concentración en las tareas a empleados y funcionarios jerárquicos, imponiendo penas a los que violaran la restricción. Puso de moda una prohibición en la provincia de la yerba mate que ya había sido desterrada en la época de los Jesuitas. Con buen criterio, el ministro que le sucedió en el cargo eliminó esta ridícula prohibición. Por ende, aplicó el buen sentido que le dicen, atributo que carecen algunos políticos en la función pública.

Aclaración: A los entrerrianos, los paraguayos le pusieron el mote de panza verde en la Guerra Guazú, porque al arrastrarse por el pasto tomaban ese color. Sin duda, más benigno que curepí, chancho, por el hecho que nuestros guerreros usaban polainas elaboradas con el cuero de ese animal. Al contrario, a ellos, le bautizaron pynandí, pie descalzo, porque pobres así combatían.