Carrió: “No volvería a apoyar a Macri”

miércoles 26 de mayo de 2021 | 6:02hs.

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió mostró una nueva evidencia de las diferencias dentro de Cambiemos al asegurar que “no volvería a apoyar a Macri para presidente”.

“Yo lo quiero, vivo sin rencores”, dijo la referente de Juntos por el Cambio en una entrevista en LN+ sobre su relación con el ex presidente. En ese sentido agregó que en las próximas elecciones presidenciales “no volvería a apoyar a Mauricio Macri, hay que dejar lugar a las nuevas generaciones”.

En cuanto a las internas dentro del espacio de la oposición Carrió afirmó que, si bien busca la unidad, pidió que no la subestimen. “Todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer juntos”, adelantó.

“Tengo 30 años de política, puedo hablar por mí. Yo no quiero ser candidata a nada. Guarda los que quieren porque tienen que ver si pueden”, dijo Carrió al ser consultada sobre las aspiraciones de Patricia Bullrich para presidenta en 2023.

Sobre la gestión del gobierno de la pandemia la referente prefirió no hacer declaraciones. “Aún en la diferencia de ideas creo que todos trabajaron para una argentina unida. Estamos en el medio de una tragedia. Me gusta más llamar en este momento a la no violencia que incluye la no violencia de la palabra”, dijo.