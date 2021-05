Noel puso una cifra al regreso de la banda

miércoles 26 de mayo de 2021 | 6:00hs.

“Solo les pido que se vuelvan a juntar”. Ese mantra ricotero bien podría canalizar el deseo mundial de ver a este super grupo de nuevo. Pero la cosa no está nada fácil. Los hermanos no son unidos (se odian bastante) y el regreso parece una utopía. Pero se abrió una luz de esperanza: Noel Gallagher le puso cifra a una reunión de Oasis.

Por supuesto, no es nada barata. “Si alguien me ofrece 100 millones de libras en este preciso momento, lo haré. Por eso, reúno al grupo”, dijo en el programa The Jonathan Ross Show. Sin embargo, al toque la bajó: “sería ridículo” que alguien ponga esa plata, consideró por los 150 millones de dólares que representa la cifra. Los hermanos no se hablan desde que Oasis se separó en 2009. Y siempre dejaron claro que el grupo no debe volver a los escenarios.