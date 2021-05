Vicky vuelve a ser expuesta por sus canjes

miércoles 26 de mayo de 2021 | 6:00hs.

En agosto del 2020, Victoria Xipolitakis quedó expuesta cuando se filtraron algunos chats en los que pedía canjes. Pese a las críticas que recibió por la manera en la que presionaba a los comerciantes para conseguir algún beneficio, la mediática argumentó que se encontraba sin trabajo y no tenía otro modo de subsistir.

Casi un año después de ese escándalo, y tras su paso por MasterChef Celebrity (Telefe) y Minuto para ganar (Telefe), “La Griega” parece no haber dejado atrás esa práctica.

El encargado de filtrar los mensajes de la modelo a varias empresas fue Ángel de Brito, en Lam. “Quisiera un sillón, mandame una foto. Color violeta. Yo lo promociono después. Arreglamos y te pago la mitad, amorcito”, le escribió Vicky al local.

Luego, cuando el fabricante le dijo que solo podía realizarle un 15% de descuento, ella hizo un comentario despectivo y dejó en claro sus intenciones: “Muy pedorro, no me gusta. Y re caro. Si no es gratis no compro”.