El turismo apuesta a las vacaciones de invierno tras difícil fin de semana largo

martes 25 de mayo de 2021 | 2:30hs.

Las nuevas restricciones sanitarias dispuestas por el gobierno nacional tuvieron consecuencias directas en Misiones, pese a que la Provincia mantiene su estado de riesgo medio y no debió retroceder de la misma manera a fases más limitadas. Es que la incertidumbre ante la prohibición de circulación por el país y la posibilidad de extensión de las medidas, impactaron de lleno en el turismo misionero, con una notoria disminución en las reservas y consultas.

El fin de semana largo fue un termómetro, dejando ver este comportamiento social. Si bien en un principio se esperaba un auge importante de turistas de todo el país -al ser el último fin de semana largo antes de las vacaciones-, tras los anuncios presidenciales, muchas de las reservas fueron canceladas, hasta en un 100% en algunos casos. Asimismo, se vio un movimiento muy bajo en los destinos más buscados, como Puerto Iguazú (debido principalmente al cierre del Parque Nacional) y El Soberbio.

La preocupación de los agentes turísticos va en aumento y por eso ya comenzaron un trabajo intensivo de promoción para lo que serán las vacaciones de invierno. Pese a que los turistas -principalmente de provincias más alejadas de Misiones- siguen indecisos ante la situación, las preguntas por las fechas invernales siguen estando. Las constantes consultas de los visitantes de las jurisdicciones más cercanas a la Tierra Colorada, como Chaco y Corrientes además de los mismos misioneros, generan buenas expectativas en los empresarios y referentes turísticos de la provincia.

Feriado con bajas

El fin de semana largo del 25 de mayo, con un feriado puente en medio, creó enormes proyecciones en los trabajadores del turismo debido a la cantidad de reservas que se habían hecho en los meses anteriores. Sin embargo, las nuevas medidas nacionales desmotivaron esta oleada turística y el número de visitantes bajó al mínimo durante los días no laborables.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Santo Encantado, donde las reservas cayeron un 100%, al ser uno de los municipios indicados por Nación como de Alto Riesgo Epidemiológico.

En tanto, en Puerto Iguazú, el balance del fin de semana fue totalmente negativo. Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem), expresó: “Nuestro sector turístico tenía muchas expectativas de generar movimiento en estas fechas. Si bien somos conscientes de la situación sanitaria en el país, entendemos que nuestra situación es buena y mucha gente había elegido el destino justamente por eso, además de que contamos con espacios verdes que son un atractivo extra para el viajero. Pero el balance fue negativo”.

“Antes de los anuncios teníamos un nivel interesante de reservas que se fueron cancelando. Esta falta de previsibilidad hace que la gente no sepa qué hacer, no reserva y el que lo hizo, cancela o modifica”, adujo. Al tiempo que recordó que si bien el parque no está habilitado, sí lo está el destino, “con atractivos naturales, culturales y recreativos, además de hotelería en la selva, contacto con la naturaleza y gastronomía de primer nivel”.

Por su parte, en El Soberbio, la demanda de alojamientos se mantuvo, aunque a números generales menores que en otros fines de semana. El director de Turismo local, Victor Motta, expresó a El Territorio que la ocupación estuvo al 50%. “Venimos trabajando bien con los protocolos sanitarios en el Parque Provincial Moconá, alojamientos, gastronomía, paseos náuticos. Este fin de semana tenemos alrededor del 50% de ocupación y el parque está funcionando normalmente para todos los que quieran venir a disfrutar con la naturaleza”, relató.

Por su parte, desde las cabañas Puro Moconá consignaron que “en lo que va del fin de semana largo operamos con buena demanda, con casi la totalidad de las cabañas disponibles. Sólo hubo una pequeña caída en las reservas producto de esta situación de las restricciones, pero eran desde otras provincias donde la situación sanitaria es más complicada”.

En esta línea, consideró que “este fin de semana largo era muy esperado por el movimiento de turistas, aunque todos los fines de semana tenemos mucha demanda y consultas para alojarse”, en consonancia con el buen presente que vive el destino, que registró un fuerte crecimiento en el último año.

Momento complicado

Sergio Vallena, empresario turístico de Oberá, indicó que el 85% de las reservas para la época invernal fueron dadas de baja por las restricciones. “Habíamos ofrecido un paquete para el hotel Edén y se bajaron todos, estamos con un 25% más o menos de ocupación para la temporada invernal”, afirmó. Asimismo, mencionó que actualmente están trabajando a un 20% de la ocupación que se venía manejando y sólo con turismo interno. “Prácticamente no se están cubriendo los costos fijos y se está haciendo cada vez más difícil sostener los gastos que genera el hotel, estamos en una situación crítica”, dijo.

En tanto, en el Hotel Anahí –en el centro de Oberá– las reservas bajaron un 50%, mientras que en las cabañas Guacurarí los números son un poco mejores, con un 60% de capacidad contratada para las vacaciones. “Se generó un paquete de viajes a distintos puntos de la provincia desde la cabaña, una estrategia para tener más movimiento ante la complicada situación que estamos viviendo”, apuntó.

En Jardín América también viene complicado el panorama. Ariel Núñez, quien trabaja en la Cabaña La Otilia, contó que en las últimas semanas no se registraron consultas por precios y disponibilidad en lo que respecta a los próximos meses.

Juan Báez,dueño de Cabañas Piedras Blancas, comentó que hubo una reserva, pero que los turistas la dieron de baja en los últimos días; y Fidelina Sotelo, propietaria de Cabañas La Reina, dijo que no se hicieron reservas y que en estos meses aprovechan para efectuar refacciones de los espacios en vistas de la próxima temporada estival.

Expectativas para el invierno

Más allá de los números complejos, los empresarios siguen poniendo las fichas en las vacaciones de invierno. Motta, de Turismo El Soberbio, apuntó que en la localidad están “apostando fuertemente a las vacaciones de invierno, por eso estamos con obras de infraestructura, instalaciones en el Parque Moconá, haciendo una extensión del estacionamiento para evitar aglomeración, promocionando lodges y actividades. Tenemos pensado hacer una presentación en la Casa de Misiones en Buenos Aires, que es lo que se hace en temporada baja. Mayo y junio trabajamos para lo que será la temporada”.

De la misma forma, Anahí, de cabañas Puro Moconá, manifestó: “A esta altura estamos registrando muchísima demanda para las vacaciones de invierno, se consulta por precio y disponibilidad. Hasta el momento no tenemos reservas, pero estamos con muchas expectativas para esas fechas, que estimamos que habrá un buen movimiento porque la pandemia llevó a que la gente piense en estadías con mayor presencia natural”. En su mayoría las consultas son desde Posadas y Eldorado; en tanto, desde otros distritos hay pedidos desde Corrientes y Chaco.

Mientras, Leopoldo Lucas de Iturem, señaló que en Iguazú “la mirada está puesta en la temporada de invierno y para eso esperamos que avance el proceso de vacunación en el país”.

Expectativas en Salto Encantado pese a merma en las reservas

Salto Encantado es uno de los municipios misioneros que según el mapa del Ministerio de Salud de la Nación constituye como una zona de alto riesgo epidemiológico en relación a la pandemia del Covid-19. En este sentido, el parque homónimo permanece cerrado, tras la ratificación por parte de Provincia en cuanto a las restricciones en el marco de la segunda ola.

Esta situación incidió en el sector turístico de la zona. Sobre este punto, Juan Ángel González, propietario de Cabañas Juan Ángel Boutique, contó a El Territorio que producto de las últimas medidas, “todas las reservas para el fin de semana largo se cancelaron. Entre marzo y mayo ya se registraron los pedidos de cabañas, pero ya con la primera suspensión del feriado puente del 24 se dieron de baja algunas reservas, y ya con las restricciones para el municipio que determinó Nación y a las que adhirió Misiones, la suspensión fue total. Este fin de semana no tuvimos movimiento”.

Indicó que las expectativas estaban puestas en estos días, ya que “era uno de los fines de semana más largo, la gente quería pegarse una escapada, pero la pandemia avanzó. Esta situación escapa de nosotros, pero es entendible”. Muchos de los pedidos eran mayoritariamente de la provincia, de Eldorado, Posadas, Apóstoles e Iguazú. También había reservas provenientes de Resistencia, Chaco.

Sin embargo, el empresario expresó que hay expectativas para la temporada de invierno: “Para los próximos meses ya tenemos algunas reservas esporádicas para los fines de semana que nos permite trabajar a media máquina, y para el invierno ya hay consultas y pedidos puntuales sobre todo a nivel interno. Creemos que vendrá una buena temporada, más teniendo en cuenta que la vacunación está avanzando y eso trae alivio”.

“La zona Centro es el foco de atención del turismo, como lo viene siendo desde el año pasado porque se prioriza el turismo natural. Todo dependerá de cómo esté la situación sanitaria, pero desde Provincia se alienta mucho el turismo interno y eso incidirá a favor, no sólo para los próximos fines de semana, sino para el invierno”, resaltó González.

Larga distancia, con fuerte caída en las ventas y panorama sin certezas

Tras el anuncio de aplicar restricciones más estrictas en buena parte del país producto del avance del Covid-19, la actividad ligada al transporte de larga distancia se vio afectada con una merma de hasta el 97% en las reservas previstas para el fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo.

Sobre este punto Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) que nuclea a las firmas del rubro del transporte, manifestó a El Territorio que “el escenario del sector es complicado, ya que luego de nueve meses sin circular, entre noviembre y las Pascuas trabajamos con un 80 por ciento menos de pasajes, con menos del 50 por ciento de personal y con poca demanda”.

Indicó que las expectativas estaban puestas para este fin de semana largo, en el afán de obtener algo de ingresos para sobrellevar los meses de temporada baja. Pero el aumento de contagios de la enfermedad en buena parte de los distritos frenaron esos planes.

Gaona afirmó que con las flamantes restricciones, la caída en las reservas entre el 21 y 25 de mayo fue alrededor del 97%, luego de registrarse varios pedidos para viajar a diferentes puntos del país, en uno de los fines de semana más largos de este año.

“Las reservas cayeron estrepitosamente. Ya desde que se anunció la suspensión del feriado puente del 24 provocó una fuerte merma en los pedidos. Desde ahí, comenzó un período de incertidumbre porque pensábamos hacer una buena caja para sostenernos en la temporada de lo que resta de mayo hasta julio, es decir, en la temporada baja. Ahora sólo el personal esencial puede ocupar el servicio”, manifestó.

Con las nuevas medidas que fijó Nación, en el afán de evitar el avance de la enfermedad, hubo una fuerte reducción en el número de frecuencias. “De diez viajes entre Posadas y Buenos Aires, se pasó a uno nomás. Lo mismo en el trayecto Córdoba y Posadas, que pasó de seis a uno. Hay un solo viaje para mantener la ruta y allí conseguir pasajeros porque de nada sirve mover un micro si no hay pasajeros, sólo se gasta nafta y ya de por sí el sector está en una profunda crisis”, comentó.

“Venimos de meses muy complicados, con una recaudación casi nula, en un 80 por ciento si comparamos con el último año bueno que fue en 2019. La temporada de verano no fue tan buena. Lo único que nos permite tener algo de esperanza es captar el movimiento con los feriados para mantener la regularidad, pero ahora hay una falta de previsibilidad en cuanto al futuro”.

“No sabemos qué pasará más adelante, más que estamos atravesando la segunda ola de la pandemia en el país. Los pasajes ya vendidos se postergan y no se compran nuevos para los meses siguientes. Pero entendemos que la situación en torno a la pandemia no es fácil”, subrayó el vocero de la Celadi.