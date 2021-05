Ocupación UTI: en medio país al 90%, en Misiones no llega al 50%

martes 25 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Hospitales de la mitad del país tienen una ocupación mayor al 90 por ciento en sus terapias intensivas según el sondeo realizado por la la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati) que determinó que la situación afecta a las provincias de Chubut, La Pampa, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán y San Juan y la Ciudad de Buenos Aires.



En Misiones, no obstante, la ocupación de unidades de terapia intensiva (UTI) promedia un 48,90 por ciento en lo que respecta al sistema público, mientras que en el privado -aunque no todos los centros de salud dieron a conocer su situación-, en términos generales la ocupación ronda el 60 por ciento. Esto según el informe de la Sala de Situación del Ministerio de Salud Pública de la provincia.



De la encuesta que realiza cada semana la Sati participaron esta vez 186 UTI de distintas provincias que representan un total de 3.598 camas con un promedio de ocupación del 90%, y con 6 de cada 10 pacientes internados con Covid-19, de los cuales el 75% requirió asistencia respiratoria mecánica (ARM); el 10% cánulas de alto flujo (Cafo), el 3% ventilación no invasiva (VNI) y el 1% el casco Helmet.



El informe destacó que los centros de salud de las provincias de “Chubut, La Pampa, Mendoza y San Juan manifestaron tener una ocupación superior al 95 por ciento”, mientras que en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe fue mayor al 90 por ciento. En tanto, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán “estuvieron alrededor del 90 por ciento”.



El Amba

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) se relevaron 51 UTI, lo que representa 1.227 camas, y se registró una tasa de ocupación promedio del 93%.



La ocupación con pacientes con Covid-19 representa el 70 por ciento de las internaciones en UTI en Amba, con un uso de ventilación mecánica del 83 por ciento; en tanto que seis de cada diez instituciones respondió que no tenía ninguna cama disponible.



La presidenta de la Sati, Rosa Reina, consideró -en diálogo con Télam- que la “situación es dramática”, y señaló que “ha habido un incremento de casi 4 por ciento de ocupación de camas en la última semana, 524 camas más ocupadas en número absoluto”, según datos oficiales.



“Cada vez hay menos UTI con ocupación menor al 70%, cada vez hay más UTI que están entre el 80 y 100% de ocupación, con Covid siendo entre el 58 al 60 por ciento”, precisó.



Casos en la provincia y el país



El Ministerio de Salud Pública de la provincia reportó ayer 176 nuevos casos de Covid-19 en su parte diario y cuatro nuevos muertos. Así, Misiones registra 19.430 casos positivos y son 337 los fallecidos desde que se inició la pandemia en marzo del 2020.



Las nuevas víctimas de coronavirus fueron una mujer de 33 años con Epoc, hipertensión arterial y diabetes, que era oriunda de Aristóbulo del Valle y estaba internada en el Samic de Oberá.



La otra víctima mortal también fue una apostoleña de 44 años con obesidad mórbida, hipertensión y diabetes, internada en el Samic de Oberá.



Las otros dos decesos fueron hombres: uno de 39 años de Colonia Delicia con obesidad y otro de 68 años con hipertensión y diabetes, oriundo de Garupá.



Del total de casos, 161 tienen nexo epidemiológico establecido y quince siguen en estudio. Hasta ayer había 1.480 casos activos de los cuales 99 están internados. Eran 17.613 los pacientes recuperados de los cuales 136 fueron dados de alta ayer y 7.707 personas aisladas preventivamente.



Otras 417 personas murieron y 22.651 fueron reportadas con coronavirus ayer en la Argentina, con lo que suman 74.480 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.562.135 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. De los 3.562.135 contagiados, el 87,95% (3.133.183) recibió el alta y 354.472 son casos confirmados activos.