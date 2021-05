Clases presenciales: evalúan prórroga de 90 días para la no obligatoriedad

martes 25 de mayo de 2021 | 6:06hs.

En medio de la segunda ola de Covid-19 y el confinamiento impuesto por el gobierno nacional, las provincias ajustan medidas y estrategias de acuerdo a su situación epidemiológica-sanitaria. En el caso de Misiones, el viernes se reunió el Comité Científico, que decidió ratificar las restricciones en las localidades de alto riesgo de contagios por el término de nueve días a partir del 22 de mayo. No obstante, el mismo comité autorizó la continuidad de clases presenciales bajo protocolo en esos municipios, que son Eldorado, Montecarlo, Concepción de la Sierra, Salto Encantado y Apóstoles.



Asimismo, desde el Comité Científico integrado por epidemiólogos, infectólogos, médicos en general y autoridades de Salud Pública y Educación, resolvió que no es prudente ampliar el horario del dictado de clases, teniendo en cuenta que se acerca el fin del primer trimestre en el cual se había establecido que no era obligatoria la presencialidad en los niveles inicial, primario y secundario.



“Consideramos que ante el aumento de casos de coronavirus, lo más seguro es extender por otros 90 días la no obligatoriedad de la presencialidad de los alumnos”, señaló en diálogo con El Territorio, Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación (CGE).



En 20 días, los contagios aumentaron un 71% en la provincia: de rondar el centenar de casos diarios se pasó a picos de 183 en una jornada; al igual que los internados: de un promedio de 50 a 95, según los datos del parte epidemiológico.



En febrero, cuando se estaba definiendo la modalidad del regreso al aula en contexto de pandemia, Misiones determinó que durante los primeros tres meses los padres no estaban obligados a enviar a sus hijos a la escuela; sin embargo los docentes -a excepción de los mayores de 60- sí tenían la obligación de cumplir con la presencialidad.



“Si un padre decide no enviar a su hijo a la escuela en esos días, tendrá que comunicar a la dirección escolar las razones y el estudiante seguirá de manera virtual. Entendemos que esta es una manera de sacarle esa presión a la familia que por ahí tiene el abuelo o abuela en la casa y quieren preservarlo. En esos casos le damos esta opción a la familia”, había expresado Galarza meses atrás.



El plazo finaliza en junio y atentos a esa fecha, varios establecimientos educativos de Posadas anunciaron la ampliación del horario de cursado, muy similar a lo que fue antes de la pandemia de Sars-Cov-2.



Actualmente, el dictado es hasta tres horas por día, siempre en burbujas y con escalonamiento de los grupos.



La propuesta de los directivos de los colegios es extender el dictado a cuatro o hasta cinco horas.



“Deberán dar marcha atrás cuando salga la resolución”, señaló el presidente del CGE.



La decisión de prorrogar la no obligatoriedad en la escuela para los alumnos, se estima, será notificada por resolución ministerial, consenso previo entre el CGE y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mecyt) de la provincia.



Por su parte, desde el Servicio de Educación Privada de la Provincia de Misiones (Spepm) aseguraron que las instituciones deben seguir los lineamientos de la resolución 26 del Mecyt y 350 del Ministerio de Salud Pública.



“De ninguna manera debería ser así. Menos ahora que hay más casos de Covid”, señalaron desde la entidad que nuclea a los colegios privados respecto a la premura de algunas escuelas de reestablecer horario prepandémicos.



Protocolo en escuelas

El calendario escolar se inició el 22 de febrero con la presentación del personal en los establecimientos educativos. Tras la Semana Federal de Educación, el dictado de clases comenzó el 9 de marzo.



La característica del ciclo lectivo 2021 es la bimodalidad, virtual y presencial. Si bien hay un protocolo sanitario y epidemiológico general, las instituciones tienen la libertad de adaptarlo de acuerdo a las siguientes variables: edificio, matrícula y cantidad de casos de Covid-19 en el municipio.



Las aulas burbuja podrán superar los quince alumnos en las escuelas misioneras que cuenten con espacio físico y cuya matrícula no sea excesiva. Además de la cantidad de estudiantes por aula, lo resuelto en el Comité Científico es que el barbijo será obligatorio de primer grado en adelante -queda excluido nivel inicial-, los horarios de ingreso, salida y recreo serán escalonadas y se hará testeos aleatorios a los docentes.



Asimismo se estableció el cierre de las cantinas o kioscos escolares.

