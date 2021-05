Alberto Fernández buscará el apoyo clave de Ángela Merkel

martes 25 de mayo de 2021 | 6:02hs.

La semana pasada, cuando terminaba su gira por Portugal, España, Francia e Italia, Alberto Fernández se dio por satisfecho. Dijo que Europa los estaba “apoyando con los sobrecargos” en el pago de la deuda y que Emmanuel Macron atendía “nuestras necesidades ante el Club de París”.



“La semana que viene me queda hablar con Ángela Merkel, y entonces ya el escenario europeo estará cubierto”, opinó el presidente a los periodistas que lo acompañaron en el charter de Aerolíneas Argentinas.



Aunque se atrasó unos días, finalmente habrá cita virtual con Merkel. Está planeada para hoy en horas de la mañana de Argentina. La conversación con la jefa de gobierno de Alemania, tiene sus complejidades, y es a la vez esencial para la Argentina por el rol de Alemania ante el Fondo Monetario y a los planes locales de sumar apoyo al modo de pagos con el que se busca renegociar la deuda: con plazos extendidos y baja de tasas.



Alberto Fernández y la canciller alemana se vieron en enero de 2020 cuando el mundo era literalmente otro y nadie imaginaba la irradiación de la pandemia, con sus muertos e infectados, las medidas restrictivas con las que iba a responder Occidente, la larga cuarentena a medias de Argentina, y la crisis económica que conllevaba la misma.



Aún así, Argentina estaba en una crisis importante cuando Alberto Fernández asumió y en aquellos días de su primera gira por Europa de enero y febrero de 2020 se arrastraba el descomunal préstamo que pidió Mauricio Macri al Fondo de 56.000 millones de dólares para afrontar gastos de déficit presupuestario que a su vez se venía de la gestión cristinista.



Rigurosa en lo económico desde el vamos, pero amigable en general hacia la Argentina, Merkel pidió siempre lo mismo más allá de su buena predisposición a ayudar al país: un plan económico, que aún no desenfundó el oficialismo con sus distintas corrientes internas. La canciller -que es la jefa del Ejecutivo y está ya al pie de su retiro de la política- habló en otras oportunidades con Fernández, con quien tiene muy buena sintonía.



La última vez fue en diciembre pasado, cuando participó por videoconferencia de la 26° Conferencia Industrial Argentina: “Ahora, es verdaderamente importante recuperar la confianza con los acreedores internacionales y de los actores del mercado. Lo cual, naturalmente, requiere que la Argentina lance una clara señal política, que el acuerdo pueda llevarse a la práctica tal como se pretende”, reclamó entonces.



La semana pasada, cuando parte del gabinete estaba en Europa con el presidente, el jefe de Gabinete de la Cancillería argentina, Guillermo Justo Chaves, mantuvo un encuentro con el embajador de Alemania, Ulrich Sante. Dialogaron de inversiones y cooperación en educación técnica. Y coordinaron de talles de la visita que hará al país el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, para el días 16 y 17 de junio. Unos días antes estará en el país el español Pedro Sánchez.



El gobierno mantuvo gestiones en los últimos días y persiste el optimismo sobre un visto bueno para obtener un “puente” de tiempo que permitiría postergar los U$S 2.400 millones que se deben pagar al Club de París antes de fin de julio como fecha final hasta el año próximo, después de cerrar un acuerdo con el FMI.



Para renegociar la deuda con el Club de París, el grupo de 22 acreedores tiene como condición contar con un programa con el FMI, que en el caso de la Argentina, sería difícil cerrar antes del último plazo de pago para los U$S 2.400 millones que vencieron, en rigor, el 5 de mayo pasado, según la fecha que puso el mismo Guzmán cuando postergó el pago hace un año.