Cafiero ratificó a Rafecas como el candidato a la Procuración

martes 25 de mayo de 2021 | 6:02hs.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratificó ayer que el candidato a ocupar el cargo de procurador General de la Nación es el juez federal Daniel Rafecas, al tiempo que priorizó en este momento que la oposición debata en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, que ya tiene media sanción del Senado.



“Rafecas es el candidato del gobierno nacional”, dijo Cafiero en diálogo con radio Provincia. Agregó que el tema no es la candidatura sino “si la oposición va a votar o no” el proyecto de ley que en Diputados ya tiene dictamen de comisión, tras ser debatido en un plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales.



De lo que se trata, dijo Cafiero, es que “la oposición no habilitaba el debate en el Senado”, el año pasado, aún cuando el proyecto de ley era similar al que ellos mismos llevaron al Congreso cuando eran gobierno.



“Lo cierto es que en canales de televisión la oposición adelanta que va a votar y luego no lo hacen”, dijo, y continuó que de todas formas se avanza con el proyecto de reforma en la Cámara baja para que pueda “funcionar mejor esta institución del Estado”. “Lo hemos enviado y ahí está el proyecto, pero la oposición se niega y obstruye”, concluyó.



El proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal tiene media sanción del Senado y dictamen del plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de Diputados, mientras se aguarda su tratamiento en el recinto de la Cámara baja para poder sancionar la norma que incluye cambios en la extensión del mandato, que hoy es vitalicio, y las mayorías necesarias para su designación, que hoy es de dos tercios y pasaría a la mitad más uno, es decir mayoría simple.