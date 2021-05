Subcomisario mató a tiros a dos ladrones tras un intento de robo

martes 25 de mayo de 2021 | 6:03hs.

Un subcomisario de la Policía Federal mató a balazos a dos jóvenes en moto que lo asaltaron con una réplica de un arma de fuego en la localidad bonaerense de Wilde y la fiscal de la causa pidió que quede detenido mientras investiga si existió un exceso en la legítima defensa.



El hecho, cuyo desenlace quedó filmado en una cámara de seguridad, ocurrió el domingo, alrededor de las 18.40, en la esquina de Boulevard de los Italianos y Lafuente, en dicha localidad del partido de Avellaneda, al sur del conurbano, y los investigadores determinaron que el policía disparó al menos 12 tiros cuando los ladrones aparentemente pretendían escapar.



Fuentes policiales y judiciales indicaron al portal Télam que se trata de un subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA), de 49 años, que se desempeña en la División Auxiliares de Seguridad y Defensa, y quien al momento del hecho se encontraba de franco y vestido de civil.



Según declaró el subcomisario a los agentes de la comisaría 5ta. de Wilde, dos jóvenes a bordo de una moto Honda XR 150 se le acercaron, lo apuntaron con un arma de fuego y le gritaron “quedate quieto”.



En ese momento, la víctima se identificó como policía e inmediatamente extrajo de una riñonera un arma marca Glock calibre 9 milímetros y efectuó al menos 12 disparos contra los ladrones.



De inmediato, los “motochorros” pretendieron escapar y giraron como para retomar la calle, pero el policía comenzó a disparar contra ellos.



Según pudo observarse en la cámara de seguridad de un comercio de la cuadra ubicado a pocos metros del lugar del hecho, el asaltante que se encontraba como acompañante cayó de la moto justo en la esquina y el conductor unos metros más adelante, ya fuera de imagen.



Pocos minutos después llegaron al lugar efectivos de la comisaría de la zona y los baleados fueron trasladados en ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (Same) local al hospital Presidente Perón de Avellaneda.



De acuerdo con las fuentes, uno de los sospechosos, identificado como Milton Salto (18) y quien iba de acompañante, murió antes de que pudiera ser atendido en el centro asistencial, mientras que el otro, Alexander Javier Córdova (17), fue intervenido quirúrgicamente y falleció cerca de las 3 de la madrugada.



Un vocero judicial indicó que en la primera pericia preliminar estableció que Córdova, quien conducía el rodado, recibió un disparo en la frente y otro en la pierna, mientras que Salto fue impactado al menos cuatro veces, todos con una dirección de atrás hacia adelante.



En tanto, el arma empleada por uno de estos era una réplica de utilería, añadieron las fuentes.



Según las primeras averiguaciones, ambos jóvenes contaban con antecedentes penales en el fuero de Responsabilidad Juvenil de Lomas de Zamora por “encubrimiento” y por “robo agravado en poblado y banda y con arma de fuego cuya actitud para el disparo no pudo ser acreditada”.



Por su parte, el padre de Cordova, de nombre Gerónimo, aseguró que si bien lo “controlaba” a su hijo y lo mandaba a la escuela, “no sabía que salía a robar” y lamentó “la gente con la que se juntaba”.



Mientras que Alexis, un comerciante de la zona, calificó al subcomisario que participó del hecho como “buena gente” y remarcó que la zona donde ocurrieron los hechos “se volvió peligrosa” por la cercanía con el barrio de Villa Corina, de Avellenada.



“Es una zona para andar con cuidado, más que ahora en la cuarentena que hay poca gente en la calle y no hay muchos policías”, aseguró.



Por otro lado, el policía quedó aprehendido por disposición de la fiscal Natalia Miliore, de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 de Avellaneda, quien ayer a la tarde lo indagó por el delito de “doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.



Un vocero judicial señaló que el acusado sostuvo que él se resistió a intento de robo a mano armada y al finalizar la audiencia la fiscal solicitó al juez de Garantías 4 de Avellaneda, Esteban Baccini, que ordene la detención formal del policía.