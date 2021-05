Mayer a un paso del retiro: “Estoy cansado de que la plata no alcance”

martes 25 de mayo de 2021 | 6:01hs.

Leonardo Mayer, ubicado en el puesto 157 del ranking, perdió en primera rueda de Roland Garros ante el holandés Botic van de Zandschulp por 2-6, 7-6 (4) y 6-3 y quedó eliminado. “Puede ser que este haya sido el último torneo. Estoy cansado de correr, de jugar, de que la plata no alcance. Y no alcanza para traer un entrenador. Está muy complicado, así que voy a analizar y puede ser que sea mí último torneo”, dijo en conferencia de prensa el correntino, de 34 años.



El argentino ya lo había adelantado hace una semana. “Son mis últimos torneos”, le había dicho al japonés Taro Daniel tras perder en los octavos de final del Challenger de Oeiras, días atras. Mayer es uno de los cuatro jugadores que integró la nómina del equipo argentino de Copa Davis que ganó la Ensaladera de Plata en 2016. Además, fue top 30, ganó dos ATP 500 y tuvo match point a Roger Federer.



“Jugá al tenis, es la última vez que vas a jugar”, se le escuchó decir al Yacaré en algunos pasajes del partido ante Van de Zandschulp.



Mayer debutó como profesional en 2003 y hace pocos meses fue papá de mellizos. En 2015 llegó a ser el 21 del mundo, acumuló siete millones de dólares en premios y sus dos únicos títulos fueron en Hamburgo (en 2014 y 2017). En dobles se coronó en el ATP de Buenos Aires de 2011 con el austríaco Oliver Marach.



Más allá de su histórica consagración de 2016, en la Copa Davis participó de 16 series y su récord es de 15 victorias y 9 derrotas (11-4 en singles). Su triunfo más recordado es el que le ganó en Tecnópolis, en 2015, a Joao Souza por 7-6, 7-6, 5-7, 5-7 y 15-13 tras una maratón de casi siete horas.



Avanza Fede en Belgrado

Quien también tuvo acción ayer fue Federico Delbonis. El tenista argentino, octavo cabeza de serie del torneo de Belgrado, tuvo que remontar para vencer por 3-6, 6-3 y 6-4 en primera ronda al eslovaco Lukas Klein, número 255 del mundo, y se enfrentará en octavos ante el brasileño Thiago Monteiro.



Delbonis, de 30 años, no tuvo su mejor tarde y debió batallar para remontar un partido que se le tornó complicado.



Delbo viene de realizar un buen Masters 1000 de Roma, donde cayó en octavos ante el canadiense Felix Auger-Aliassime.