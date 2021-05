La sequía sigue complicando la producción de cultivos locales

martes 25 de mayo de 2021 | 6:04hs.

La prolongada sequía en Misiones sigue generando grave consecuencias en los diferentes cultivos. Es el caso de la mandioca, que se vio enormemente afectada por este fenómeno, principalmente en la zona de Puerto Rico.



Fernando Witzke, gerente de la Cooperativa Agrícola e Industrial San Alberto Limitada (Caisa), explicó a El Territorio que actualmente se produce en el orden del 30 al 50% de la capacidad de la planta industrial, lo que se debe a la falta de materia prima producto de las sequías, las importaciones del Paraguay y la competencia desleal.



“En Misiones se industrializa entre 60 y 70 mil toneladas de mandioca por año, dependiendo del rendimiento estaríamos hablando de entre 15 y 16 mil toneladas de fécula. Tenemos una capacidad de elaboración de 200 toneladas diarias, eso sería 50 toneladas de fécula por día, pero no se elabora eso, estamos trabajando en el orden de los 150 toneladas de mandioca, 38 mil kilos de fécula por día”, explicó.



Respecto a la producción, Witzke estimó que para este año se espera un cifra similar al año pasado, “más allá de los inconvenientes con la sequía y pudrición de raíces, que son consecuencia de las secas, podemos decir que va a ser similar al año pasado, se avizora que este va a ser un año bastante seco otra vez, en la época de plantación veremos cómo va, será un gran desafío”.



“Lo que sí es preocupante es la producción para el año que viene, si la campaña de plantación de junio en adelante es suficiente, el año que viene vamos a elaborar mandioca de un año, normalmente en gran porcentaje elaboramos entre un 70-30, 60-40, depende el año, pero el año que viene va a ser a la inversa, probablemente va a ser 60 de un año, de un ciclo y 40 de 2 ciclos, y ahí cambia totalmente la elaboración, si se planta mucho y se elabora suficiente todo bien, pero eso a futuro lo vemos como un inconveniente para 2022”, alertó.



En referencia a la demanda, el cooperativista contó que es similar a la de años anteriores: “La demanda es sostenida, no tuvimos caída en las ventas, así como todo el año pasado en la pandemia tuvimos las ventas normales, eso continúa este año”. “Probablemente este año va a faltar algo de fécula, al menos en la cooperativa, donde vemos que algunos clientes vuelven a retomar con nosotros, porque el precio nuestro es el más alto del mercado, a veces los clientes buscan otras alternativas, se consigue en negro, por eso a veces perdemos algunos clientes, pero vuelven atraídos por la calidad, eso traerá inconvenientes en stock”, consignó.



La principal competencia de la industria misionera es Paraguay: “Ellos nos quintuplican en la producción que tenemos en la zona, y a mejores precios que nosotros, de Paraguay anualmente vienen a nuestro país entre 7 y 8 mil toneladas de fécula”, dijo Witzke.



Y apuntó que la diferencia de precios con el vecino país es por los costos de producción. “Ellos tienen la energía y la mano de obra más barata, no tienen los impuestos que nosotros tenemos. Si tuviéramos buena demanda y pudiéramos conseguir mejores precios de venta finales, probablemente podríamos mejorar el precio al agricultor”, reflexionó.