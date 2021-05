Mabel Cáceres plantea trabajar en la regularización de tierras

martes 25 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Los diferentes candidatos visibilizan las propuestas que analizan implementar en el caso de resultar electos en los comicios del próximo 6 de junio.



En este sentido, la candidata a diputada provincial por el Frente Renovador Mabel Cáceres señaló algunas de las iniciativas que propone llevar a la Cámara de Representantes en el caso de resultar electa. Educación, salud y regularización de tierras son los tres ejes que propone trabajar quien está al frente del municipio de Santo Pipó y que ahora busca una de las bancas en juego en la Legislatura misionera.



“Soy docente, y por eso me moviliza trabajar en educación donde hay un amplio abanico de temas para trabajar. Y otro tema inevitable y trascendental en este momento, producto de la pandemia, es la salud, que se viene trabajando como política de Estado y hoy más que nunca valoramos esa visión de este proyecto político”, manifestó en diálogo con El Territorio.



Además, comentó que uno de los principales tema que analiza trabajar en el caso de resultar electa es respecto a la regularización de tierras. “A lo largo del recorrido por toda la provincia recibí muchas inquietudes sobre el tema de la regulación de tierras, que es un tema muy complejo y requiere de un estudio a fondo, teniendo en cuenta que el 60 por ciento de la superficie de la provincia necesita regularizarse”, indicó la jefa comunal de Santo Pipó.



Comentó que esta situación se produce por varias razones: La falta de mensura por los altos costos, porque muchos propietarios fallecieron y se encuentra a una persona con quien entablar una mesa de negociación, porque son propiedades en sucesión y porque hay empresas que son de Buenos Aires y no apuestan a la regulación. “Pasa también que los beneficiarios se quedaron con una solicitud o un permiso vencido hace diez o veinte años, o también porque no completan la documentación necesaria”, enumeró Cáceres, quien incursiona su cuarto mandato al frente de la comuna.



En esta línea, recalcó que “la tierra es uno de los bienes más preciados que puede tener una familia, tener la posibilidad de tener un techo, servicios. La regulación de las tierras les va a permitir a los vecinos en esta situación de poder acceder a un crédito, de crecer además en el ámbito económico y familiar”.



Si bien destacó el trabajo que se encara desde la Subsecretaría de Tierra, a cargo de Sonia Melo, “aún hay más de 40.000 expedientes sin resolver, por lo que también la propuesta es digitalizar esos expedientes para dar celeridad a todos los procesos”.



Además de los ejes mencionados anteriormente, Cáceres sostuvo que otro de los puntos a trabajar es en relación al emprendedurismo. “Me parece fundamental dar un impulso al emprendedurismo. Es amplio el abanico de emprendedores con los que cuenta la provincia, y dar ese impulso es la forma más rápida de generar puestos de trabajo y que eso sea un motor para la economía provincial”, subrayó.



Ahora, Cáceres asumió un nuevo desafío de mayor alcance territorial. “Pienso trabajar de la misma forma que lo hice durante todos estos años en el municipio de Santo Pipó, estando cerca. Ahora, escuchando la realidad de todos los vecinos de la provincia para poder identificar las necesidades y, a partir de eso, avanzar en las gestiones que sean necesarias para mejorar la calidad de vida”, reflexionó la candidata a diputada.